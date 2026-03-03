Мімозовий центр Харкова: як прикрашають до весняних свят сад Шевченка

Центр Харкова продовжують прикрашати до весняних свят. Головною темою стала жовта мімоза, яскраві кольори якої контрастують з білим снігом, що де-не-де ще не розтанув. Комунальники власноруч створили тисячі квітів із паперу, перефарбували торішні декорації та використали природні матеріали, дотримуючись концепції: не витрачати багато коштів на нове, а переосмислювати наявне. Прикрасити усі планують до 7 березня.

Речник КП «Центральний парк» Андрій Кравченко наголошує: використання штучних квітів у декорі – це не несмак, а звична європейська практика.

«Гарна відповідь деяким критикам, що штучність — це погано. Дивіться, хіба ж це погано? І якби це було поганим, то, мабуть, в Європі так не використовувалися в оздобленні, в зовнішньому декорі, саме штучні квіти, саме в цю пору», — зазначив він.

<br />

Сад Шевченка цієї весни – мімозовий. Головним кольором декору у центрі Харкова обрали жовтий. У поєднанні з білим снігом, який де-не-де ще залишається, він створює настрій пробудження природи. Штучні елементи доповнили природними матеріалами.

«Бачите, тут живий мох, це верба з котиками. Додатково їх розбавляють трошки минулорічні наші тюльпани й оце там мімоза», — розповів Кравченко.

А от оздоблення цієї природної арки — стовідсотковий хендмейд.

«Ця арка набуде яскравого вигляду за рахунок квіточок, зроблених зі звичайної кальки, цупкої, водонепроникної. Багато хто з нас в дитячому садочку робив. Усе це робота наших співробітників. Ми закупили цей папір, просто вирізали, складали. Їх тут, щоб не збрехати, десь більше тисячі цих квіточок», — пояснив речник.

Ними також оздобили альтанку.

«Воно зовні підсвічується ілюмінацією. Тобто усі ці квіти ввечері будуть створювати атмосферу теплого-теплого неба. Переконаний, що ввечері це буде чи не найпопулярніша наша альтанка», — говорить Кравченко.

Прикрашатимуть центр протягом усього тижня. Дедлайн — субота, 7 березня. Але намагатимуться все зробити раніше.

«Що стосується скільки часу воно буде тут стояти, так само будемо дивитися, ну, і з популярності, і з погоди, з інших причин, якомога більше, щоб воно простояло», — зауважив Кравченко.

Він наголошує: на прикраси коштів майже не витрачали. Торік придбали трохи штучних тюльпанів для горщиків на містку, цьогоріч — мімози.

«Це здебільшого декорації минулорічні, і якщо є якісь витрати, то це такі досить незначні — на фарбу, на той самий папір-кальку. Тобто це такі досить невеличкі суми, які допомагають нам зробити якомога більше», — пояснив речник.

Цими стрічками трьохсотрічний дуб прикрашали й минулого року, додав він.

“Це буде така класна фотозона для того, щоб зустрічати всіх відвідувачів”, – зазначив Кравченко.

А ці квіти, що дістають із вантажівки, харків’яни пам’ятають рожевими.

«Минулого року стояли якраз на цьому самому місці, на цих алеях. Їх перефарбували в яскраві жовті та помаранчеві кольори, додали зеленого на стебла. Це яскравий випадок того, що ми переробляємо, переосмислюємо те, що маємо вже», — розповів Кравченко.

Насолоджуючись весняними прогулянками у саду, не можна забувати про безпеку. Кравченко закликає дослухатися до повітряних тривог. І має ще одне прохання.

«З повагою ставитися до нашої праці. До того, щоб ми вклали, щоб тут було так сонячно та гарно. Не ламати, не чіпати, не видирати ці квітки, а милуватися ними отак от, на відстані», — звернувся він до відвідувачів.