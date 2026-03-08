Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
Міський голова Харкова Ігор Терехов зранку 8 березня привітав мешканців Харкова “зі святом весни та кохання”.
Про Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир (так насправді офіційно називається “Жіночий день 8 березня”) мер Харкова не згадав. Натомість опублікував відео прикрашеного квітами центру міста, тематично розфарбованого міського транспорту та комунальниць, яким дарують квіти.
Нагадаємо, цього року головною темою в декорі центру Харкова стала жовта мімоза. Комунальники власноруч створили тисячі квітів із паперу, перефарбували минулорічні декорації та використовували природні матеріали, дотримуючись концепції: не витрачати багато коштів на нове, а переосмислювати наявне.
Дивіться в репортажі МГ “Об’єктив”: Як прикрашали Харків
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:19;