Live

Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)

Репортаж 08:19   08.03.2026
Оксана Горун
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов зранку 8 березня привітав мешканців Харкова “зі святом весни та кохання”.

Про Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир (так насправді офіційно називається “Жіночий день 8 березня”) мер Харкова не згадав. Натомість опублікував відео прикрашеного квітами центру міста, тематично розфарбованого міського транспорту та комунальниць, яким дарують квіти.

Нагадаємо, цього року головною темою в декорі центру Харкова стала жовта мімоза. Комунальники власноруч створили тисячі квітів із паперу, перефарбували минулорічні декорації та використовували природні матеріали, дотримуючись концепції: не витрачати багато коштів на нове, а переосмислювати наявне.

Дивіться в репортажі МГ “Об’єктив”: Як прикрашали Харків

Автор: Оксана Горун
Популярно
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
Прицільний удар по рятувальниках на Харківщині: знищена автівка ДСНС 📷
08.03.2026, 09:25
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
08.03.2026, 09:28
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії
08.03.2026, 06:00
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
08.03.2026, 08:19
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 20:54
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
08.03.2026, 08:06

Новини за темою:

05.03.2026
Романтичну фотозону облаштували до 8 березня у Харкові (фото)
03.03.2026
Мімозовий центр Харкова: як прикрашають до весняних свят сад Шевченка
08.03.2025
Жінки на війні: 8 березня в Харкові відкрили виставку просто неба
08.03.2025
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти
08.03.2025
Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 08:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Харкова Ігор Терехов зранку 8 березня привітав мешканців Харкова “зі святом весни та кохання”".