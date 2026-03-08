Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов зранку 8 березня привітав мешканців Харкова “зі святом весни та кохання”.

Про Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир (так насправді офіційно називається “Жіночий день 8 березня”) мер Харкова не згадав. Натомість опублікував відео прикрашеного квітами центру міста, тематично розфарбованого міського транспорту та комунальниць, яким дарують квіти.

Нагадаємо, цього року головною темою в декорі центру Харкова стала жовта мімоза. Комунальники власноруч створили тисячі квітів із паперу, перефарбували минулорічні декорації та використовували природні матеріали, дотримуючись концепції: не витрачати багато коштів на нове, а переосмислювати наявне.