Жінки на війні: 8 березня в Харкові відкрили виставку просто неба
В експозиції – фото не лише військовослужбовиць, медикинь, рятувальниць і волонтерок, а й чиновниць. Вона працює перед ХНАТОБом у Харкові.
“Перша частина експозиції включає фотографії понад 80 жінок Харківщини. Серед них – військовослужбовиці Збройних Сил України, які щодня виконують бойові завдання на фронті, фахівчині, що працюють над розмінуванням території області, співробітниці правоохоронних органів, рятувальниці, медикині, освітянки та волонтерки. Також представлені фото жінок, які працюють у сфері державної служби, забезпечуючи функціонування критично важливих структур”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Створювали проєкт спільно – з ініціативи ХОВА та облради. Експозицію обіцяють доповнювати новими історіями та фото, які відображатимуть внесок жінок Харківської області в боротьбу за незалежність України.
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- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: 8 марта, війна, выставка, жінки, новини Харкова, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 21:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В експозиції – фото не лише військовослужбовиць, медикинь, рятувальниць і волонтерок, а й чиновниць. Вона працює перед ХНАТОБом у Харкові".