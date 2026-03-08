Live

Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото)

Суспільство 16:18   08.03.2026
Оксана Горун
Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото) Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”

8 березня в Харкові відбувалися “звичайні дива”: у центрі міста співробітники парків у форменому одязі дарували жінкам букети тюльпанів.

Фото зраділих мешканок міста різного віку опублікувала пресслужба СКП “Харківзеленбуд”.

“Працівники Харківзеленбуду привітали сьогодні жінок зі святом 8 березня. Подарували букети квітів відвідувачкам парку Квітки-Основ’яненка, бульвару Юр’єва та Лопанської набережної”, – повідомили комунальники.

квіти 8 березня дарували харків'янам 2026 рік

Нагадаємо, Харків цього року прикрасили до весни у “мімозовому” стилі – центр міста, насамперед сад Шевченка, став жовтим від декорацій, що імітують класичну квітку ранньої весни. Як створювали красу – дивіться в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Читайте також: Стійка, витривала, непохитна: у Харкові сіють віолу, повертають петунії

квіти 8 березня дарували харків'янам 2026 рік 7
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
квіти 8 березня дарували харків'янкам 2026 рік 2
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
квіти 8 березня дарували харків'янкам 2026 рік 3
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
квіти 8 березня дарували харків'янам 2026 рік 4
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
квіти 8 березня дарували харків'янкам 2026 рік 5
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
квіти 8 березня дарували харків'янам 2026 рік 6
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
Автор: Оксана Горун
Популярно
Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)
Виявлені фрагменти тіл: у Харкові розбирають завали 5-поверхівки (відео)
08.03.2026, 16:52
Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов
Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов
08.03.2026, 13:01
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
Новини Харкова – головне 8 березня: удар по рятувальниках і “приліт” у Харкові
08.03.2026, 16:27
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
08.03.2026, 08:19
Куп’янська немає: чому люди досі без компенсацій за зруйноване житло
Куп’янська немає: чому люди досі без компенсацій за зруйноване житло
08.03.2026, 14:12
Вночі в Харкові “прилетіло” по підстанції: місцями не працює транспорт
Вночі в Харкові “прилетіло” по підстанції: місцями не працює транспорт
08.03.2026, 15:47

Новини за темою:

08.03.2026
Прикрашений квітами Харків показав Терехов (відео)
05.03.2026
Романтичну фотозону облаштували до 8 березня у Харкові (фото)
03.03.2026
Мімозовий центр Харкова: як прикрашають до весняних свят сад Шевченка
08.03.2025
Жінки на війні: 8 березня в Харкові відкрили виставку просто неба
08.03.2025
Пластикова окупація Харкова чи психологічне розвантаження: жителі про квіти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 16:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня в Харкові відбувалися “звичайні дива”: у центрі міста співробітники парків у форменому одязі дарували жінкам букети тюльпанів".