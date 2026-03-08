Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото)

8 березня в Харкові відбувалися “звичайні дива”: у центрі міста співробітники парків у форменому одязі дарували жінкам букети тюльпанів.

Фото зраділих мешканок міста різного віку опублікувала пресслужба СКП “Харківзеленбуд”.

“Працівники Харківзеленбуду привітали сьогодні жінок зі святом 8 березня. Подарували букети квітів відвідувачкам парку Квітки-Основ’яненка, бульвару Юр’єва та Лопанської набережної”, – повідомили комунальники.

Нагадаємо, Харків цього року прикрасили до весни у “мімозовому” стилі – центр міста, насамперед сад Шевченка, став жовтим від декорацій, що імітують класичну квітку ранньої весни. Як створювали красу – дивіться в сюжеті МГ “Об’єктив”.