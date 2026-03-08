Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото)
Фото: пресслужба СКП “Харківзеленбуд”
8 березня в Харкові відбувалися “звичайні дива”: у центрі міста співробітники парків у форменому одязі дарували жінкам букети тюльпанів.
Фото зраділих мешканок міста різного віку опублікувала пресслужба СКП “Харківзеленбуд”.
“Працівники Харківзеленбуду привітали сьогодні жінок зі святом 8 березня. Подарували букети квітів відвідувачкам парку Квітки-Основ’яненка, бульвару Юр’єва та Лопанської набережної”, – повідомили комунальники.
Нагадаємо, Харків цього року прикрасили до весни у “мімозовому” стилі – центр міста, насамперед сад Шевченка, став жовтим від декорацій, що імітують класичну квітку ранньої весни. Як створювали красу – дивіться в сюжеті МГ “Об’єктив”.
Читайте також: Стійка, витривала, непохитна: у Харкові сіють віолу, повертають петунії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 8 марта, квіти, новини Харкова, свято, СКП "Харківзеленбуд";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харків’янкам 8 березня посеред міста дарували квіти комунальники (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2026 в 16:18;