Романтичну фотозону облаштували до 8 березня у Харкові (фото)
Фотозона та весняні інсталяції з’явилися напередодні 8 березня на Салтівці завдяки комунальникам, повідомляє КП “Шляхрембуд”.
Прибудинкову територію у Салтівському районі прикрасили весняними інсталяціями. працівники дільниці №8 філії ”Благоустрій” КП ”Шляхрембуд”.
Усі декоративні елементи та чарівні квіти комунальники зробили власноруч.
«Весняні композиції стали результатом фантазії й щирого бажання зробити простір довкола більш затишним і яскравим. Творчі ідеї вдалося втілити в життя завдяки підтримці ініціативи ГО “Харків Дітям”», – йдеться в офіційному повідомленні.
А ще працівниць дільниці, що відповідальні за чистоту та затишок, привітали напередодні 8 березня з прийдешнім Міжнародним жіночим днем.
5 Березня 2026 в 19:33