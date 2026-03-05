Романтичну фотозону облаштували до 8 березня у Харкові (фото)

Фотозона та весняні інсталяції з’явилися напередодні 8 березня на Салтівці завдяки комунальникам, повідомляє КП “Шляхрембуд”.

Прибудинкову територію у Салтівському районі прикрасили весняними інсталяціями. працівники дільниці №8 філії ”Благоустрій” КП ”Шляхрембуд”.

Усі декоративні елементи та чарівні квіти комунальники зробили власноруч.

«Весняні композиції стали результатом фантазії й щирого бажання зробити простір довкола більш затишним і яскравим. Творчі ідеї вдалося втілити в життя завдяки підтримці ініціативи ГО “Харків Дітям”», – йдеться в офіційному повідомленні.

А ще працівниць дільниці, що відповідальні за чистоту та затишок, привітали напередодні 8 березня з прийдешнім Міжнародним жіночим днем.