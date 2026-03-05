Бот у Харкові підкаже, коли прибуде поїзд у метро, ​​та спланує дорогу

Департамент цифрової трансформації Харківської міськради повідомив про появу ще однієї корисної функції, яку додали в бот “Харків – твій дім”.

Тепер бот на запит користувачів буде повідомляти, як довго ще доведеться чекати поїзда метро на певній станції.

“Разом з партнерами з КП “Харківський метрополітен” ми інтегрували у чат-бот “Харків — твій дім” зручний транспортний модуль. Які можливості це відкриває? Актуальний графік руху. Обирайте лінію, станцію та час — і бот покаже точний розклад поїздів. Працює і для будніх, і для вихідних днів”, – повідомили в телеграм-каналі департаменту.

Щобільше, бот може ще й розрахувати, скільки часу ви витратите в дорозі з пункту А до пункту В, якщо скористаєтеся підземкою.

“Розумний планувальник. Вкажіть, звідки і куди вам треба дістатися. Бот розрахує: час у дорозі; необхідність пересадок; точний час прибуття”, – зазначили в департаменті мерії.

Сервіс доступний тут: https://t.me/tviyDimKharkivBot

Нагадаємо, через чат-бот “Харків – твій дім” також можна знайти бювети з безкоштовною питною водою, які відкрили в Харкові. Для цього є сервіс “Знайти бювети”. Він надає інформацію про вид бювету, його точну адресу з посиланням на мапу, графік роботи, номер техпідтримки тощо.