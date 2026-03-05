Live

Бот в Харькове подскажет, когда прибудет поезд в метро, и спланирует дорогу

Транспорт 13:34   05.03.2026
Оксана Горун
Департамент цифровой трансформации Харьковского горсовета сообщил о появлении еще одной полезной функции, которую добавили в бот «Харьков — твой дом».

Теперь бот по запросу пользователей будет сообщать, как долго еще придется ждать поезда метро на определенной станции.

«Вместе с партнерами из КП «Харьковский метрополитен» мы интегрировали в чат-бот «Харьков — твой дом» удобный транспортный модуль. Какие возможности это открывает? Актуальный график движения. Выбирайте линию, станцию ​​и время – и бот покажет точное расписание поездов. Работает и для будних, и для выходных», — сообщили в Telegram-канале департамента.

Более того, бот может еще и рассчитать, сколько времени вы потратите в дороге из пукта А в пункт В, если воспользуетесь подземкой.

«Умный планировщик. Укажите, откуда и куда вам нужно добраться. Бот рассчитает: время в пути; необходимость пересадок; точное время прибытия», — отметили в департаменте мэрии.

Сервис доступен тут: https://t.me/tviyDimKharkivBot

Напомним, через чат-бот «Харьков — твой дом» также можно найти бюветы с бесплатной питьевой водой, которые открыли в Харькове. Для этого есть сервис «Найти бюветы». Он предоставляет информацию о виде бювета, его точном адресе со ссылкой на карту, график работы, номер техподдержки и т.д.

Автор: Оксана Горун
