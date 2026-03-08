Стійка, витривала, незламна: в Харкові сіють віолу та повертають петунії

У тепличному комплексі СКП «Харківзеленбуд» – гаряча пора. На підприємстві вирощують однорічні та багаторічні квіти для міських клумб. Як і в попередні роки, йдеться приблизно про мільйон рослин – як перевірені сорти, так і новинки. У розпал сезону посівів і живцювання кореспондентка МГ «Об’єктив» побувала в теплицях і дізналася, чи повернуть на клумби петунію, скільки коштує виростити один саджанець, а також яку квітку працівниці порівнюють «зі стійкими харків’янками».

Для квітникарки Інни робота – водночас і терапія, що приносить у життя рівновагу. На комунальне підприємство “Харківзеленбуд” дівчина прийшла з початком повномасштабної. До того працювала в бухгалтерії. Нині надихається тим, що робить.

«Коли ти бачиш, що з маленької насінинки в тебе вийшла рослина, це життя, нове життя. Воно зародилося і далі виростає в більше, ще щось більше. Не все закінчиться, все лише починається», – розповідає вона.

Найбільше Інна любить віолу – за красу, ніжність і витривалість.

«Вона стійка до температурних перепадів, сонячно або ж холодно. Торік вона квітла аж до жовтня-місяця. Тобто вона така ж стійка, витривала і незламна – як наші харків’янки», – зазначає квітникарка.

Цьогоріч у теплицях з’являться й нові сорти. Серед них – левовий зів або антиринум.

«Дуже красива рослинка. Сподіваємось, що харків’янам вона також сподобається. Насіннячко дуже маленьке. Спочатку ми відбираємо певну кількість насінинок, потім їх фарбуємо за допомогою крейди. І кожну в окрему ячейку висіваємо. Будемо висівати три кольори: помаранчевий, жовтий та червоний», – пояснює Інна.

Ще одна новинка – торенія. Поки що її висіяли невеликою партією, але плани – розширювати. Більшість рослин у теплицях – ще зовсім малеча. Є ті, яким лише тиждень. А є ті, що повертаються після річної перерви.

«Ще в нас є петунія. Торік ми її не садили, в цьому році знову повернулися до неї. Бо зрозуміли, що квітучі рослини – це все ж таки клас», – ділиться квітникарка.

Зараз у теплицях – пікове навантаження. Рослини готують під сезон, аби час цвітіння збігався з висадкою у відкритий ґрунт.

«Ми працюємо круглий рік. Якщо це не посів, то це буде живцювання. Якщо ми перестали живцювати, ми починаємо висівати насіння. Висіяли, щось посіяли, воно вже підростає, пікіруємо. Зараз, звичайно, піковий сезон, тому що іде і посів, і пікіровка, висадка, живцювання. Для того щоб через декілька місяців ми могли віддати в місто вже рослинки готові, для того, щоб клумби були обрамлені, то зараз саме пікове навантаження йде», – розповідає Інна.

У тепличному комплексі працюють декілька десятків людей. Це не тільки жінки, а й чоловіки. Багато хто говорить, що робота ця непроста.

Квітникарка Ліза зізнається: «У нас фізично важкий труд. І дуже жарко літом. У теплицях температура доходить до 50 градусів в сонячну погоду. Але я люблю свою роботу. Вона мені подобається».

Майстриня дільниці Марина Мірошниченко додає: окрім однорічників готують і багаторічні рослини. Наприклад, ахірантес – червоний та зелений. Його розмножують живцюванням, і процес цей може бути нескінченним.

Живці поміщають у ґрунт і накривають плівкою, аби створити умови для появи й розвитку коріння. Приживаність – майже 100%, стверджують зеленбудівці.

Пані Марина знає всі цифри: цьогоріч планують виростити близько мільйона квітів. Альтернатери, ахірантесу та ірезіне – по 200 тисяч. Будуть однорічні сальвія та петунія, а також 100 тисяч віоли. Саме віолу висаджуватимуть першою. Вона вже чекає на складах, аби наприкінці березня – на початку квітня з’явитися на клумбах.

Доцільність витрат під час війни на квіти, хоч однорічні, хоч багаторічні, є темою для жвавих дискусій усі роки повномасштабної. Речник “Харківзеленбуду” Андрій Кравченко наголошує: вирощувати їх значно дешевше, ніж купувати.

«Аби довести до такого стану один саджанець, його вартість десь приблизно 15 гривень виходить. Сюди вже закладена і робота наших працівників, і ресурси, і витрати на електрику тощо. Пів року роботи – це 15 гривень. Виходячи з того, що ми плануємо десь близько 900 тисяч саджанців висадити для квітників міста, можна зрозуміти загальну цифру витрат і економії. Місту вирощувати квіти для свого вквітчання значно дешевше в цілому, аніж купувати. А не робити цього теж не можна, бо якраз квітучий Харків, квітуче взагалі місто, воно створює атмосферу такого психологічного захисту, впевненості в тому, що життя триває», – підсумовує Кравченко.