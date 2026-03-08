Устойчивая, выносливая, несгибаемая: в Харькове сеют виолу, возвращают петунии

В тепличном комплексе СКП «Харьковзеленстрой» – горячая пора. На предприятии выращивают однолетние и многолетние цветы для городских клумб. Как и в предыдущие годы, речь идет примерно о миллионе растений – как проверенных сортах, так и новинках. В разгар сезона посевов и черенкования корреспондент МГ «Объектив» побывала в теплицах и узнала, вернут ли на клумбы петунию, сколько стоит вырастить один саженец, а также какой цветок работницы сравнивают «со стойкими харьковчанками».

<br />

Для цветовода Инны работа — одновременно и терапия, приносящая в жизнь равновесие. В «Харьковзеленстрой» девушка пришла с началом полномасштабной войны. До этого работала в бухгалтерии. Сейчас вдохновляется тем, что делает.

«Когда ты видишь, что из маленького семечка у тебя получилось растение — это жизнь, новая жизнь. Она зародилась и дальше вырастает в большее, еще что-то большее. Не все закончится, все только начинается», – говорит она.

Больше всего Инна любит виолу – за красоту, нежность и выносливость.

«Она устойчива к температурным перепадам, солнечно или холодно. В прошлом году она цвела аж до октября. То есть она такая же стойкая, выносливая и несокрушимая – как наши харьковчанки», – отмечает цветовод.

В этом году в теплицах появятся и новые сорта. Среди них – львиный зев, или антирринум.

«Очень красивое растение. Надеемся, что харьковчанам оно тоже понравится. Семечко очень маленькое. Сначала мы отбираем определенное количество семян, потом их окрашиваем с помощью мела. И каждое в отдельную ячейку высеваем. Будем высевать три цвета: оранжевый, желтый и красный», – объясняет Инна.

Еще одна новинка – торения. Пока ее высеяли небольшой партией, но планы – расширять. Большинство растений в теплицах – еще совсем малыши. Есть те, которым всего неделя. А есть те, которые возвращаются после годичного перерыва.

«Еще у нас есть петуния. В прошлом году мы ее не сажали, в этом году снова вернулись к ней. Потому что поняли, что цветущие растения – это все-таки класс», – делится цветовод.

Сейчас в теплицах – пиковая нагрузка. Растения готовят под сезон, чтобы время цветения совпадало с высадкой в открытый грунт.

«Мы работаем круглый год. Если это не посев, то это будет черенкование. Если мы перестали черенковать, мы начинаем высевать семена. Высеяли, что-то посеяли, оно уже подрастает, пикируем. Сейчас, конечно, пиковый сезон, потому что идет и посев, и пикировка, высадка, черенкование. Для того чтобы через несколько месяцев мы могли отдать в город уже готовые растения», – рассказывает Инна.

В тепличном комплексе работают несколько десятков человек. Это не только женщины, но и мужчины. Многие говорят, что работа эта непростая.

Цветовод Лиза признается: «У нас физически тяжелый труд. И очень жарко летом. В теплицах температура доходит до 50 градусов в солнечную погоду. Но я люблю свою работу. Она мне нравится».

Мастер участка Марина Мирошниченко добавляет: кроме однолетников готовят и многолетние растения. Например, ахирантес – красный и зеленый. Его размножают черенкованием, и процесс этот может быть бесконечным.

Черенки помещают в грунт и накрывают пленкой, чтобы создать условия для появления и развития корней. Приживаемость – почти 100%, утверждают зеленстроевцы.

Марина знает все цифры: в этом году планируют вырастить около миллиона цветов. Альтернантеры, ахирантеса и ирезине – по 200 тысяч. Будут однолетние сальвия и петуния, а также 100 тысяч виолы. Именно виолу будут высаживать первой. Она уже ждет на складах, чтобы в конце марта – начале апреля появиться на клумбах.

Целесообразность трат во время войны на цветы, будь то однолетние или многолетние, является темой для оживленных дискуссий все годы полномасштабной. Спикер «Харьковзеленстроя» Андрей Кравченко подчеркивает: выращивать их значительно дешевле, чем покупать.

«Чтобы довести до такого состояния один саженец, его стоимость где-то примерно 15 гривен выходит. Сюда уже заложена и работа наших сотрудников, и ресурсы, и расходы на электричество и тому подобное. Полгода работы – это 15 гривен. Исходя из того, что мы планируем где-то около 900 тысяч саженцев высадить на цветниках города, можно понять общую цифру расходов и экономии. Городу выращивать цветы для своего украшения значительно дешевле в целом, чем покупать. А не делать этого тоже нельзя, потому что именно цветущий Харьков, цветущий вообще город, он создает атмосферу такой психологической защиты, уверенности в том, что жизнь продолжается», – резюмирует Кравченко.