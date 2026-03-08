Live

Харьковчанкам 8 марта посреди города дарили цветы коммунальщики (фото)

Общество 16:18   08.03.2026
Оксана Горун
Харьковчанкам 8 марта посреди города дарили цветы коммунальщики (фото) Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»

8 марта в Харькове происходили «обычные чудеса»: в центре города сотрудники парков в форменной одежде дарили женщинам букеты тюльпанов.

Фото обрадованных жительниц города всех возрастов опубликовала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

«Сотрудники Харьковзеленстроя поздравили сегодня женщин с праздником 8 марта. Подарили букеты цветов посетителям парка Квитки-Основьяненко, бульвара Юрьева и Лопанской набережной», — сообщили коммунальщики.

цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, Харьков в этом году украсили к весне в «мимозовом» стиле — центр города, в первую очередь сад Шевченко, стал желтым от декораций, имитирующих классический цветок ранней весны. Как создавали красоту — смотрите в сюжете МГ «Объектив».

Читайте также: Устойчивая, выносливая, несгибаемая: в Харькове сеют виолу, возвращают петунии

цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год 2
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»
цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год 3
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»
цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год 4
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»
цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год 5
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»
цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год 6
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»
цветы 8 марта дарили харьковчанкам 2026 год 7
Фото: пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой»
