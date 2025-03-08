Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси

У Харкові 8 березня відбувається акція проти прикраси міста до свята штучними квітами.

На вазонах, що прикрашають центр міста, з’явилися таблички: “Дрони, а не вазони”, “Ціна цього – врятовані життя”, “Донат, а не святковий плакат” тощо. Розвісили плакати учасниці акції, організованої до Міжнародного дня боротьби за права жінок ГО “ХЖО “Сфера”.

“Ми привертаємо увагу до фінансування потреб військових під час воєнного стану з міського бюджету. Я вважаю, що замість квітів можна було придбати військове спорядження та решту засобів, які б задовольнили потреби наших військових захисників-захисниць“, – пояснила МГ “Об’єктив” учасниця акції Марія Мамалуй.

На зауваження про те, що кошти міського бюджету не витрачали на прикраси (про що заявляють у мерії), вона відреагувала так: “Фінансування меценатів також можна було направити на більш актуальні потреби. Не знаю, чи вартує одного дрону один вазон, але напевно три вазони разом рівні вартості хорошого мавіка”.