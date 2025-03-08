Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси
У Харкові 8 березня відбувається акція проти прикраси міста до свята штучними квітами.
На вазонах, що прикрашають центр міста, з’явилися таблички: “Дрони, а не вазони”, “Ціна цього – врятовані життя”, “Донат, а не святковий плакат” тощо. Розвісили плакати учасниці акції, організованої до Міжнародного дня боротьби за права жінок ГО “ХЖО “Сфера”.
“Ми привертаємо увагу до фінансування потреб військових під час воєнного стану з міського бюджету. Я вважаю, що замість квітів можна було придбати військове спорядження та решту засобів, які б задовольнили потреби наших військових захисників-захисниць“, – пояснила МГ “Об’єктив” учасниця акції Марія Мамалуй.
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На зауваження про те, що кошти міського бюджету не витрачали на прикраси (про що заявляють у мерії), вона відреагувала так: “Фінансування меценатів також можна було направити на більш актуальні потреби. Не знаю, чи вартує одного дрону один вазон, але напевно три вазони разом рівні вартості хорошого мавіка”.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: 8 марта, акция, дрони, жінки, новини Харкова, цветы;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 09:53;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 8 березня відбувається акція проти прикраси міста до свята штучними квітами".