Live
  • Сб 08.03.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси

Репортаж 09:53   08.03.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси

У Харкові 8 березня відбувається акція проти прикраси міста до свята штучними квітами.

На вазонах, що прикрашають центр міста, з’явилися таблички: “Дрони, а не вазони”, “Ціна цього – врятовані життя”, “Донат, а не святковий плакат” тощо. Розвісили плакати учасниці акції, організованої до Міжнародного дня боротьби за права жінок ГО “ХЖО “Сфера”.

Ми привертаємо увагу до фінансування потреб військових під час воєнного стану з міського бюджету. Я вважаю, що замість квітів можна було придбати військове спорядження та решту засобів, які б задовольнили потреби наших військових захисників-захисниць“, – пояснила МГ “Об’єктив” учасниця акції Марія Мамалуй.

Читайте також: Жінки перекрили рух у Харкові: у чому причина (фото, відео)

На зауваження про те, що кошти міського бюджету не витрачали на прикраси (про що заявляють у мерії), вона відреагувала так: “Фінансування меценатів також можна було направити на більш актуальні потреби. Не знаю, чи вартує одного дрону один вазон, але напевно три вазони разом рівні вартості хорошого мавіка”.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
Популярно
Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси
Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси
08.03.2025, 09:53
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
Новини Харкова — головне за 7 березня: ракетна атака, перша жертва сухостою
07.03.2025, 21:45
Жінки перекрили рух у Харкові: у чому причина (фото, відео)
Жінки перекрили рух у Харкові: у чому причина (фото, відео)
08.03.2025, 09:26
Новини Харкова – головне 8 березня: уночі був наліт “шахедів”, троє загиблих
Новини Харкова – головне 8 березня: уночі був наліт “шахедів”, троє загиблих
08.03.2025, 08:49
8 березня в Харкові: квіти продають мешканці прикордонних сіл
8 березня в Харкові: квіти продають мешканці прикордонних сіл
08.03.2025, 07:50
Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий
Вночі армія РФ вдарила по Печенігам: горів приватний будинок, є постраждалий
08.03.2025, 08:01

Новини за темою:

09:26
Жінки перекрили рух у Харкові: у чому причина (фото, відео)
07:50
8 березня в Харкові: квіти продають мешканці прикордонних сіл
17:35
Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня (ціни, фото)
21:26
Акція 8 березня і пошук роботи: тижні жіночої солідарності стартують у Харкові
15:16
На Харківщині чоловік застрелив дружину з рушниці під час застілля: подробиці

Ви читали новину: «Дрони замість пластикових квітів: жінки в Харкові протестують проти краси»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2025 в 09:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 8 березня відбувається акція проти прикраси міста до свята штучними квітами".