Жінки перекрили рух у Харкові: у чому причина (фото, відео)

У Харкові о 9 ранку 8 березня зупинили рух у центрі. На Сумську та вулицю Свободи вийшли жінки з плакатами, повідомляє з місця кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Вони нагадали про хвилину мовчання на згадку про загиблих. Це традиційна акція, яку проводять харків’янки у середу та суботу. Але сьогодні вона стала частиною заходів, присвячених Міжнародному дню боротьби за права жінок.

Акції в місті проводить ГО “ХЖО “Сфера” та волонтери. Зокрема центром сьогодні пройде жіночий марш.

“Акції “Вшануй” ми проводимо її кожну середу та кожного суботу. Ми зазвичай проводимо на одному місці, тут де ми стоїмо, але звісно під час повітряної тривоги ми переходимо в метро. Сьогодні особливість акції в тому, що сьогодні 8 березня, міжнародний день захисту прав жінок. І додатково зібралися дівчата для того, щоб пройтися маршем до центру міста”, – розповіла МГ “Об’єктив” одна з учасниць акції Дарина Васильчук.

Мета учасниць регулярних ранкових акцій – привчити харків’ян до хвилини мовчання. У перекритті доріг бере участь Патрульна поліція.

“Це всього одна хвилина, під час якої людина може зупинитися. Не обов’язково думати, якщо у вас там немає нікого з полеглих, можна думати про когось, кого ви бачили в інстаграмі, можна думати, чи я задонатив сьогодні, чи просто дякувати тим, завдяки кому ми можемо жити в українському Харкові”, – пояснила Васильчук.

На думку активісток, хвилина мовчання в Харкові не реалізується належним чином. Лише нещодавно оголошення про неї запустили в метрополітені. Наразі громадськість домагається, щоб про хвилину мовчання повідомляли в гучномовці по всьому місту.