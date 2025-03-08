Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
В Харькове в 9 утра 8 марта остановили движение в центре. На Сумскую и улицу Свободы вышли женщины с плакатами сообщает с места корреспондент МГ «Объектив».
Они напомнили о минуте молчания в память о погибших. Это традиционная акция, которую проводят харьковчанки по средам и субботам. Но сегодня она стала частью мероприятий, посвященных Международному дню борьбы за права женщин.
Акции в городе проводит ОО «ХЖО «Сфера» и волонтеры. В частности по центру пройдет женский марш.
«Акции «Вшануй». Мы проводим ее каждую среду и каждую субботу в 8:50, начиная с декабря. Мы обычно проводим на одном месте, где мы стоим, но, конечно, во время воздушной тревоги мы переходим в метро. Сегодня особенность акции состоит в том, что сегодня 8 марта, Международный день защиты прав женщин. И вдобавок собрались девушки для того, чтобы пройтись маршем по центру города», — рассказала МГ «Объектив» одна из участниц акции Дарина Васильчук.
Цель участниц регулярных утренних акций — приучить харьковчан к минуте молчания. В перекрытии дорог принимает участие Патрульная полиция.
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«Это всего одна минута, во время которой человек может остановиться. Не обязательно думать, если у вас там нет никого из павших, можно думать о ком-то, кого вы видели в Instagram, можно думать, задонатил ли я сегодня, или просто благодарить тех, благодаря кому мы можем жить в украинском Харькове», — пояснила Васильчук.
По мнению активисток, минута молчания в Харькове не реализуется в должной мере. Только недавно объявление о ней запустили в метрополитене. Сейчас общественницы добиваются, чтобы о минуте молчания сообщали громкоговорители по всему городу.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: 8 марта, жінки, женщины, минута молчания, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 09:26;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в 9 утра 8 марта остановили движение в центре. На Сумскую и улицу Свободы вышли женщины с плакатами сообщает с места корреспондент МГ «Объектив»".