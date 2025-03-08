8 марта в Харькове: цветы продают жители обстреливаемых приграничных сел

В Харькове к Международному женскому дню в этом году продают в основном местные цветы, выращенные на территории области, в том числе в громадах, которые страдают от обстрелов россиян. Мать и дочь из многострадального поселка Прудянка на Дергачевщине рассказали МГ «Объектив» о своем цветочном бизнесе, разрушенном доме и надеждах на будущее.

Татьяна и ее дочь Карина продают цветы на Алексеевском рынке. В ассортименте тюльпаны, гиацинты и примулы. Когда корреспондент МГ «Объектив» спросила женщин о ценах, они поделились своей историей. Большинство товара, которым торгуют, они вырастили сами в одной из самых обстреливаемых громад под Харьковом — Дергачевской. Там у женщин был дом, от которого ничего не осталось.

«Да, мы сами выращиваем тюльпаны. Мы каждый год этим занимаемся, — рассказывает Карина. — У нас не только цветы, но и овощи были в теплицах. Сажали все, что только можно. Мы давно занимаемся, около семи-восьми лет уже. К сожалению, нашего дома больше нет. Мы уехали с ребенком 1 апреля 2022 года оттуда. И через две недели было прямое попадание в дом. Нам американцы поставили модульный домик, в котором мы сейчас живем и выращиваем все, что можем. Теплицы восстанавливали за свои деньги. Занимали для того, чтобы накрыть их и восстановить».

Татьяна говорит: этой зимой в Прудянке было очень шумно — гремели взрывы, поэтому уход за тюльпанами превратился в сплошной стресс. Жить и ночевать в родном поселке женщины больше не могут, поэтому сейчас снимают квартиру в Харькове.

«В этот раз мы там по капелюшке собирали. Сейчас там просто невозможно. Я не хочу рисковать своей жизнью и ехать туда. И не хочу, чтобы ребенок рисковал тоже», — делится Татьяна.

Карина говорит, что если до полномасштабной войны они выращивали около 20 тысяч тюльпанов, то сейчас получилось не более 2 тысяч. Прошлый год пропустили, потому что еще не был готов модульный домик. Луковицы женщины закупают за рубежом.

«Тепличное хозяйство — это техника, рабочие, материал, — рассказывает Татьяна. — Раньше прямые поставки были из Голландии сюда. Сейчас их нет. Были специальные машины, холодильники, которые могли в августе довезти луковицы. Заказывать их сейчас нужно. Ездить в Голландию нужно, смотреть, какие новые сорта появляются. Мы ведь хотим, чтобы все это было красиво. Если есть новинка, то она должна быть красивой. Очень поставка тяжелая сейчас. Молодежь, которая возила на машинах, сейчас не работает. Пожилые люди после 50, им очень тяжело дорогу переносить. Бизнес сейчас в наше время очень тяжелый».

Поэтому, констатируют женщины, цены пришлось поднять — один тюльпан стоит 70 гривен. Подорожание объясняют в том числе тем, что в феврале были сильные морозы и теплицы приходилось усиленно отапливать.

«18 градусов мороз. Котел съел много дров. Цена луковицы была сама по себе выше, чем в прошлом году. Во-вторых, рынок очень поднял аренду. Свет дорожает, по 15 гривен за киловатт, считай. Повышаются налоги. Заработок просто ужасный. Людям невыгодно работать», — сетует Карина и добавляет, что администрация рынка могла бы пойти навстречу предпринимателям и сделать определенные льготы, учитывая, что многие торговые точки пустуют.

Девушка добавляет: понимает, что для многих, особенно для пожилых людей, 70 гривен за тюльпан — это очень дорого, однако меньшую цену поставить они не могут.

На летний сезон выращивать овощи женщины не планируют. Татьяна задумывается только о хризантемах на осень, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью в Дергачевской громаде.