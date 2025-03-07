Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)

Корреспондент МГ «Объектив» побывала на одном из харьковских рынков, где узнавала цены на весенние цветы.

По словам продавцов, цены в этом году выше, так как теплицы, где выращивают красоту, нужно и обогревать, и освещать. В то же время наметилась определенная тенденция относительно происхождения цветов: в отличие от предыдущих лет рынок наполнен растениями, выращенными в теплицах Харькова и области. Импортного товара почти нет.

Большим спросом пользуются цветы в горшках. На рынке кустик примулы любого цвета стоит 150 гривен.

Еще со Дня святого Валентина активно торгуют гиацинтами. Цена на рынке — 200 гривен за уже цветущее растение. Стоит отметить, что в ряде супермаркетов гиацинты сейчас можно приобрести по акции от 85 гривен.

Цена ветви мимозы зависит от размера и стартует от 80 гривен. За пышные просят 200 гривен.

Но короли 8 марта — это тюльпаны, ведь их массово выращивают на продажу именно к Международному женскому дню. Как рассказали продавцы, из-за границы цветы сейчас почти не завозят. Все тюльпаны, которые предлагают харьковчанам, выращенные в области, например, в теплицах Песочина, Дергачей или Малой Даниловки. Их оптом привозят на Конный рынок и оттуда уже развозят по городу.

«В Харьковской области давно этим занимаются, просто раньше была и Голландия. Сейчас нет», — отметил реализатор Владислав.

Розовые, белые и желтые тюльпаны стоят по 70 гривен за цветок, за необычные цвета и сорта с более пышными бутонами просят дороже — по 80 гривен.

«Все дороже в сравнении с прошлым годом, в том числе и тюльпаны», — говорит продавщица Татьяна.

Продлить радость от тюльпанов можно больше чем на несколько дней. Некоторые цветы продают сразу с луковицами, поэтому их можно высадить у себя на даче или перед домом и любоваться каждую весну.