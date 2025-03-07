Live
  • Пт 07.03.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)

Общество 17:35   07.03.2025
Елена Нагорная
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)

Корреспондент МГ «Объектив» побывала на одном из харьковских рынков, где узнавала цены на весенние цветы.

По словам продавцов, цены в этом году выше, так как теплицы, где выращивают красоту, нужно и обогревать, и освещать. В то же время наметилась определенная тенденция относительно происхождения цветов: в отличие от предыдущих лет рынок наполнен растениями, выращенными в теплицах Харькова и области. Импортного товара почти нет.

Цветы к 8 марта в Харькове, тюльпаны

Большим спросом пользуются цветы в горшках. На рынке кустик примулы любого цвета стоит 150 гривен.

Цветы к 8 марта в Харькове, примула

Еще со Дня святого Валентина активно торгуют гиацинтами. Цена на рынке — 200 гривен за уже цветущее растение. Стоит отметить, что в ряде супермаркетов гиацинты сейчас можно приобрести по акции от 85 гривен.

Цветы к 8 марта в Харькове, гиацинты

Цветы к 8 марта в Харькове, гиацинты

Цена ветви мимозы зависит от размера и стартует от 80 гривен. За пышные просят 200 гривен.

Цветы к 8 марта в Харькове, мимоза

Но короли 8 марта — это тюльпаны, ведь их массово выращивают на продажу именно к Международному женскому дню. Как рассказали продавцы, из-за границы цветы сейчас почти не завозят. Все тюльпаны, которые предлагают харьковчанам, выращенные в области, например, в теплицах Песочина, Дергачей или Малой Даниловки. Их оптом привозят на Конный рынок и оттуда уже развозят по городу.

Цветы к 8 марта в Харькове, тюльпаны

«В Харьковской области давно этим занимаются, просто раньше была и Голландия. Сейчас нет», — отметил реализатор Владислав.

Розовые, белые и желтые тюльпаны стоят по 70 гривен за цветок, за необычные цвета и сорта с более пышными бутонами просят дороже — по 80 гривен.

Цветы к 8 марта в Харькове, тюльпаны

«Все дороже в сравнении с прошлым годом, в том числе и тюльпаны», — говорит продавщица Татьяна.

Цветы к 8 марта в Харькове, тюльпаны

Продлить радость от тюльпанов можно больше чем на несколько дней. Некоторые цветы продают сразу с луковицами, поэтому их можно высадить у себя на даче или перед домом и любоваться каждую весну.

Цветы к 8 марта в Харькове, тюльпаны

Читайте также: За год цены выросли на 25%: во сколько в Харькове обойдутся цветы этой весной

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Утром РФ атаковала объект инфраструктуры в Харькове, есть раненые (видео)
Утром РФ атаковала объект инфраструктуры в Харькове, есть раненые (видео)
07.03.2025, 11:45
Терехов назвал отрасль, которая должна стать «локомотивом роста» Харькова
Терехов назвал отрасль, которая должна стать «локомотивом роста» Харькова
06.03.2025, 21:28
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)
Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)
07.03.2025, 17:35
Новости Харькова — главное за 7 марта: утренний обстрел, удар БпЛА «Молния»
Новости Харькова — главное за 7 марта: утренний обстрел, удар БпЛА «Молния»
07.03.2025, 16:50
«Катастрофические цифры» — Терехов о поврежденных школах в Харькове
«Катастрофические цифры» — Терехов о поврежденных школах в Харькове
07.03.2025, 12:11
На улице +17: пять рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)
На улице +17: пять рыбаков провалились под лед за сутки на Харьковщине (фото)
07.03.2025, 18:08

Новости по теме:

21:26
Акция 8 марта и поиск работы: недели женской солидарности стартуют в Харькове
15:16
На Харьковщине мужчина застрелил жену из ружья во время застолья: подробности
13:43
На Харьковщине пьяный мужчина едва не убил брата на 8 Марта – полиция
14:40
Центральный парк Харькова поздравил с 8 Марта: пригласили на онлайн-прогулку
10:28
8 Марта посреди войны: как поздравляют харьковчанок

Вы читали новость: «Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 17:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Корреспондент МГ «Объектив» побывала на одном из харьковских рынков, где узнавала цены на весенние цветы.".