За год цены выросли на 25%: во сколько в Харькове обойдутся цветы этой весной

Цены на цветы в Харькове проанализировали специально к Международному женскому дню, пишут в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на цветы и букеты зависят от вида растений, их размера и страны происхождения», – уточнили в пресс-службе горсовета.

Таким образом, средние цены на цветы поштучно в городе следующие:

– розы обойдутся в 70-150 грн,

– хризантемы – в 110-140 грн,

– тюльпаны – в 60-85 грн,

– ирисы – в 50-70 грн,

– гвоздики – в 30-40 грн,

– альстромерии – в 70-90 грн.

«Цветочные композиции в корзинах стоят от 400 грн., букеты – от 600 грн. Первоцветы в горшках (нарциссы, крокусы, примулы, гиацинты) – 80-250 грн», – добавили в мэрии.