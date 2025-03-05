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За год цены выросли на 25%: во сколько в Харькове обойдутся цветы этой весной

Общество 11:43   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
За год цены выросли на 25%: во сколько в Харькове обойдутся цветы этой весной Фото: ХГС

Цены на цветы в Харькове проанализировали специально к Международному женскому дню, пишут в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, цены на цветы и букеты зависят от вида растений, их размера и страны происхождения», – уточнили в пресс-службе горсовета.

Таким образом, средние цены на цветы поштучно в городе следующие:

– розы обойдутся в 70-150 грн,

– хризантемы – в 110-140 грн,

– тюльпаны – в 60-85 грн,

– ирисы – в 50-70 грн,

– гвоздики – в 30-40 грн,

– альстромерии – в 70-90 грн.

«Цветочные композиции в корзинах стоят от 400 грн., букеты – от 600 грн. Первоцветы в горшках (нарциссы, крокусы, примулы, гиацинты) – 80-250 грн», – добавили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на цветы в Харькове проанализировали специально к Международному женскому дню, пишут в мэрии.".