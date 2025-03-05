За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни
Фото: ХМР
Ціни на квіти в Харкові проаналізували спеціально до Міжнародного жіночого дня, пишуть у мерії.
«Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, їхнього розміру та країни походження», – уточнили у пресслужбі міськради.
Таким чином, середні ціни на квіти поштучно в місті такі:
– троянди обійдуться у 70-150 грн,
– хризантеми – у 110-140 грн,
– тюльпани – у 60-85 грн,
– іриси – у 50-70 грн,
– гвоздики – 30-40 грн,
– альстромерії – у 70-90 грн.
«Квіткові композиції в кошиках коштують від 400 грн, букети – від 600 грн. Першоцвіти в горщиках (нарциси, крокуси, примули, гіацинти) – 80-250 грн.», – додали у мерії.
Читайте також: Температура продовжує зростати, шквали: погода у Харкові та області на 5 березня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: весна, Харків, цветы, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 11:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на квіти в Харкові проаналізували спеціально до Міжнародного жіночого дня, пишуть у мерії.".