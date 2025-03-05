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За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни

Суспільство 11:43   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни Фото: ХМР

Ціни на квіти в Харкові проаналізували спеціально до Міжнародного жіночого дня, пишуть у мерії.

«Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, їхнього розміру та країни походження», – уточнили у пресслужбі міськради.

Таким чином, середні ціни на квіти поштучно в місті такі:

– троянди обійдуться у 70-150 грн,

– хризантеми – у 110-140 грн,

– тюльпани – у 60-85 грн,

– іриси – у 50-70 грн,

– гвоздики – 30-40 грн,

альстромерії – у 70-90 грн.

«Квіткові композиції в кошиках коштують від 400 грн, букети – від 600 грн. Першоцвіти в горщиках (нарциси, крокуси, примули, гіацинти) – 80-250 грн.», – додали у мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 11:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціни на квіти в Харкові проаналізували спеціально до Міжнародного жіночого дня, пишуть у мерії.".