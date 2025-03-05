За рік ціни зросли на 25%: скільки в Харкові коштують квіти цієї весни

Ціни на квіти в Харкові проаналізували спеціально до Міжнародного жіночого дня, пишуть у мерії.

«Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, їхнього розміру та країни походження», – уточнили у пресслужбі міськради.

Таким чином, середні ціни на квіти поштучно в місті такі:

– троянди обійдуться у 70-150 грн,

– хризантеми – у 110-140 грн,

– тюльпани – у 60-85 грн,

– іриси – у 50-70 грн,

– гвоздики – 30-40 грн,

– альстромерії – у 70-90 грн.

«Квіткові композиції в кошиках коштують від 400 грн, букети – від 600 грн. Першоцвіти в горщиках (нарциси, крокуси, примули, гіацинти) – 80-250 грн.», – додали у мерії.