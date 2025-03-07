Скільки коштують квіти в Харкові напередодні 8 березня (ціни, фото)
Кореспондентка МГ «Об’єктив» побувала на одному з харківських ринків, де дізнавалася ціни на весняні квіти.
За словами продавців, ціни цього року вищі, тому що теплиці, де вирощують красу, потрібно і обігрівати, і освітлювати. Натомість намітилася певна тенденція щодо походження квітів: на відміну від попередніх років ринок наповнений рослинами, вирощеними в теплицях Харкова та області. Імпортного товару майже немає.
Великий попит мають квіти у горщиках. На ринку кущик примули будь-якого кольору коштує 150 гривень.
Ще з Дня святого Валентина активно торгують гіацинтами. Ціна на ринку – 200 гривень за вже квітучу рослину. Варто зазначити, що у низці супермаркетів гіацинти зараз можна придбати за акцією від 85 гривень.
Ціна гілки мімози залежить від розміру та стартує від 80 гривень. За пишні просять 200 гривень.
Але королі 8 березня – це тюльпани, адже їх масово вирощують на продаж саме до Міжнародного жіночого дня. Як розповіли продавці, із-за кордону квіти зараз майже не завозять. Усі тюльпани, які пропонують харків’янам, вирощені в області, наприклад, у теплицях Пісочина, Дергачів чи Малої Данилівки. Їх гуртом привозять на Кінний ринок і звідти вже розвозять по місту.
«На Харківщині давно цим займаються, просто раніше були й Нідерланди. Наразі немає», — зазначив реалізатор Владислав.
Рожеві, білі та жовті тюльпани коштують по 70 гривень за штуку, за незвичайні кольори та сорти з більш пишними бутонами просять дорожче – по 80 гривень.
“Все дорожче в порівнянні з минулим роком, у тому числі й тюльпани”, – констатує продавчиня Тетяна.
Продовжити радість від тюльпанів можна більше ніж на декілька днів. Багато цих квітів продають одразу з цибулинами, тому їх можна висадити у себе на дачі або перед будинком і милуватися щовесни.
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- Категорії: Економіка, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: 8 марта, новини Харкова, тюльпаны, цветы, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 17:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кореспондентка МГ «Об’єктив» побувала на одному з харківських ринків, де дізнавалася ціни на весняні квіти.".