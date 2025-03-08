8 березня в Харкові: квіти продають мешканці прикордонних сіл

У Харкові до Міжнародного жіночого дня цього року продають переважно місцеві квіти, вирощені на території області, у тому числі у громадах, які страждають від обстрілів росіян. Мати й донька з багатостраждального селища Прудянка на Дергачівщині розповіли МГ «Об’єктив» про свій квітковий бізнес, зруйнований будинок та сподівання на майбутнє.

Пані Тетяна та її донька Каріна продають квіти на Олексіївському ринку. В асортименті тюльпани, гіацинти та примули. Коли кореспондентка МГ «Об’єктив» спитала жінок про ціни, вони поділилися своєю історією. Більшість товару, яким торгують, вони виростили самі в одній з найбільш обстрілюваних громад під Харковом – Дергачівській. Там жінки мали будинок, від якого нічого не залишилося.

«Так, ми самі вирощуємо тюльпани. Ми щороку цим займаємося, – розповідає Каріна. – У нас не лише квіти, а й овочі були у теплицях. Садили все, що тільки можна. Ми давно займаємось, близько семи-восьми років уже. На жаль, нашого будинку більше немає. Ми поїхали з дитиною 1 квітня 2022 звідти. І за два тижні було пряме влучання в будинок. Нам американці поставили модульний будиночок, в якому ми зараз живемо та вирощуємо все, що можемо. Теплиці відновлювали власним коштом. Займали гроші, щоб накрити їх та відновити».

Пані Тетяна каже: цієї зими у Прудянці було дуже гучно – лунали вибухи, тож догляд за тюльпанами перетворився на суцільний стрес. Жити в рідному селищі жінки більше не можуть, тож зараз винаймають квартиру у Харкові.

«На цей раз ми там по капелюшці збирали. Нині там просто неможливо. Я не хочу ризикувати своїм життям та їхати туди. І не хочу, щоб дитина ризикувала також», — ділиться Тетяна.

Каріна розповідає, що якщо до повномасштабної війни вони вирощували близько 20 тисяч тюльпанів, то зараз вийшло трохи більше ніж 2 тисячі. Минулий рік пропустили, бо ще не був готовий модульний будиночок. Цибулини жінки закуповують за кордоном.

«Тепличне господарство – це техніка, робітники, матеріал, – говорить пані Тетяна. – Раніше прямі поставки були з Нідерландів сюди. Нині їх немає. Були спеціальні машини, холодильники, які могли у серпні довезти цибулини. Замовляти їх зараз треба. Їздити до Нідерландів треба, дивитися, які нові сорти з’являються. Адже ми хочемо, щоб усе це було красиво. Якщо є новинка, то вона має бути красивою. Дуже поставки важкі зараз. Молодь, яка возила машинами, зараз не працює. Літні люди після 50, їм дуже важко дорогу переносити. Бізнес зараз у наш час дуже тяжкий».

Тому, констатують жінки, ціни довелося підняти – один тюльпан коштує 70 гривень. Подорожчання пояснюють й тим, що в лютому були сильні морози й теплиці доводилося посилено опалювати.

«18 градусів мороз. Котел з’їв багато дров. Ціна цибулини була сама по собі вищою, ніж торік. По-друге, ринок дуже підняв оренду. Світло дорожчає, по 15 гривень за кіловат. Підвищуються податки. Заробіток просто жахливий. Людям невигідно працювати», — нарікає Каріна і додає, що адміністрація ринку могла б піти назустріч підприємцям і зробити певні пільги з огляду на те, що багато торгових точок порожні.

Дівчина додає: розуміє, що для багатьох, особливо для людей похилого віку, 70 гривень за тюльпан – це дуже дорого, проте меншу ціну поставити вони не можуть.

На літній сезон вирощувати овочі жінки не планують. Тетяна замислюється лише про хризантеми на осінь, але все залежатиме від безпекової ситуації в Дергачівській громаді.