Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні відзначають День землевпорядника. Також 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. Цього дня в 1576-му в європейських джерелах з’явилася перша згадка про місто цивілізації мая – Копан. У 1857-му в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. У 1910-му французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота. У 1950-му радянський маршал Климент Ворошилов зробив офіційну заяву про наявність у СРСР атомної бомби. У 1983-му президент США Рональд Рейган назвав СРСР “імперією зла”. У 1991-му на сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка.

Свята та пам’ятні дати 8 березня

8 березня в Україні – День землевпорядника (відзначають у другу суботу березня).

У світі – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир.

Також сьогодні: Міжнародний день жінок-пивоварів, День “Будь поганим”, День генеалогії та Міжнародний день поясних сумок (обидва відзначають у другу суботу березня).

8 березня в історії

8 березня 1576 року у європейських джерелах з’явилася перша згадка про місто цивілізації мая – Копан. Про нього згадав Дієго Гарсія де Паласіо – іспанський мандрівник і дослідник – у листі королю Іспанії Філіппу II. Лист, звичайно, не був присвячений виключно виявленим руїнам. Текст називався “Опис провінції Гватемала”.

“У цьому документі він описує провінцію Гватемала географічно та культурно, надаючи велику інформацію про піпіль (корінний народ Південної Америки – Ред.) на території сучасного Сальвадора. Через цей документ він також вважається першовідкривачем руїн мая в Копані, розташованому в Гондурасі”, – пише іспаномовна Вікіпедія.

Попри те, що руїни старовинної цивілізації виявили у XVI столітті, до розкопок тут дійшло лише у XIX ст.

“Відкрита в 1570 році Дієго Гарсіа де Паласіо стоянка мая Копан є одним із найважливіших місць цивілізації мая. Місто функціонувало як політичний, цивільний і релігійний центр долини Копан. Воно також було політичним і культурним центром більшої території, яка охоплювала південно-східну частину області мая та її периферію. Перші свідчення про населення в долині Копан датуються 1500 роком до нашої ери, але перша імміграція мая з Гватемальського нагір’я датується приблизно 100 роком нашої ери. Лідер мая Яш-Кук-Мо, який походив із району Тікаль, прибув у долину Копан у 427 році нашої ери та заснував династію з 16 правителів, яка перетворила Копан на одне з найвидатніших міст класичного періоду мая. Великий період Копана, подібний до періоду інших великих міст мая, припав на 300-900 роки нашої ери. Відбувся великий культурний розвиток зі значними досягненнями в математиці, астрономії та ієрогліфічному письмі. Археологічні залишки та величні площі розкривають три основні етапи розвитку, під час яких розвивалися храми, площі, вівтарні комплекси та майданчики для гри в м’яч, які можна побачити сьогодні, до того, як місто було покинуто на початку Х століття, – інформує ЮНЕСКО.

Сьогодні Копан – це туристична перлина. Вона складається з основного комплексу руїн та кількох другорядних комплексів навколо. Комплекс Копан є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

8 березня 1857 року у Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. Докладніше.

8 березня 1910 року французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота. Докладніше.

8 березня 1950 року радянський маршал та заступник голови Радміну СРСР Климент Ворошилов вперше офіційно заявив про наявність у країни атомної бомби. Докладніше.

8 березня 1983 року президент США Рональд Рейган назвав СРСР “імперією зла”. Докладніше.

8 березня 1991 року на велику сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка. Явлення зірки відбулося в Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя, де Андрій Данилко вперше представив великій кількості глядачів цей образ. Популярність до Вєрки прийшла трохи згодом – широка аудиторія вперше дізналася про неї 1 квітня 1993 року на конкурсі “Гуморина” в Полтаві. А ось до набуття “провідницею Вірою Валеріївною Сердюк” всеукраїнської популярності долучилася харківська ТБ-студія “ЧІЗ”. Подробиці цієї історії розповідав автор і актор “ЧІЗа” Едуард Верхотуров. З полтавськими акторами з “Мініатюрної компанії” харків’яни почали співпрацювати у 1994 році. Цю творчу компанію Верхотуров для зручності перейменував на “Компот”. До неї входили вже тоді Андрій Данилко в образі Вєрки та знаменита “мама Віри” – Ірина Білоконь. Харківські телегумористи зняли кілька передач за участю полтавців, а також серію рекламних роликів із Вєркою для одного з найвідоміших в Україні банків. Уже після цього було “СВ-шоу”, яке виходило з 1997 року на “1+1”, та перші музичні кліпи. Так поступово хамувата провідниця з Полтавщини перетворилася на зірку, яка посіла друге місце на Євробаченні.

Церковне свято 8 березня

8 березня вшановують пам’ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 8 березня, таким буде і літо.

Якщо в цей день туман, то весною ще будуть заморозки.

Якщо вдарить мороз, то він протримається довго.

Що не можна робити 8 березня

Не можна злитися, лаятися, відмовляти в допомозі.

Цього дня не варто починати нові справи, вирушати в далеку дорогу і давати гроші в борг.