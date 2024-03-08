Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії

8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Цього дня 1169 року Київ почали грабувати війська північноруських князів на чолі з Андрієм Боголюбським. У 1857-му в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. У 1910-му французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота. У 1950-му радянський маршал Климент Ворошилов зробив офіційну заяву про наявність у СРСР атомної бомби. У 1983-му президент США Рональд Рейган назвав СРСР “імперією зла”. У 1991-му на сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка.

Свята та пам’ятні дати 8 березня

8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир.

8 березня в історії

8 березня 1169 року почалося розграбування Києва військами князя Андрія Боголюбського та його союзників – коаліції північноруських князів. Детальніше.

8 березня 1857 року у Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. Детальніше.

8 березня 1910 року французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота. Детальніше.

8 березня 1950 року радянський маршал та заступник голови Радміну СРСР Климент Ворошилов вперше офіційно заявив про наявність у країни атомної бомби. Для світу це вже не було секретом, адже наслідки випробувань бомби, що сталися ще 29 серпня 1949-го, “засікла” розвідувальна служба США. Але керівництво СРСР не поспішало визнавати цей факт.

Першу радянську атомну бомбу РДС-1 випробували на полігоні в Семипалатинській області Казахстану. На той момент створили два готові плутонієві заряди: “один повністю на основі західних технологій, інший – за оригінальним нашим проєктом”, – розповідав про ті випробування радник директора Курчатівського інституту Андрій Гагарінський, пише BBC. Підривали той, у якому були впевнені – тобто скопійований в американців. Про конкретну дату випробувань знало дуже обмежене коло осіб, але всі зрозуміли, що подія наближається, ґрунтуючись на вірній ознаці – солдатів на прохідних об’єктів Семипалатинського полігону змінили полковники.

Попри таку секретність, у США дізналися про радянський вибух уже 3 вересня, коли літак спеціальної метеорологічної розвідувальної служби взяв проби повітря в районі Камчатки. У них виявили ізотопи, які чітко свідчили про ядерний вибух. 23 вересня про це заявив президент США Гаррі Трумен. Він сказав: “У нас є дані про те, що в останні тижні в Радянському Союзі стався атомний вибух. З того часу, як атомна енергія була звільнена людиною, слід очікувати на евентуальний (можливий за певних умов – Ред.) розвиток цієї нової сили іншими націями. Така ймовірність завжди бралася до уваги. Майже чотири роки тому я вказав, що вчені фактично одностайно вважали, що суттєві теоретичні відомості, на яких ґрунтується відкриття, вже широко відомі”. На це в СРСР зреагували повідомленням у класичному стилі “ТАРС уповноважений заявити”. Воно було досить розмитим. На початку зазначили, що в СРСР проводяться великі будівництва, які потребують “великих вибухових робіт із застосуванням новітніх технічних засобів”. Але при цьому нагадали заяву міністра закордонних справ Молотова щодо секрету атомної бомби: “цього секрету давно вже не існує”. Тому Ворошилов 8 березня 1950 лише підтвердив прямим текстом очевидне.

8 березня 1983 року президент США Рональд Рейган назвав СРСР “імперією зла”, що стало загальновживаним висловом у західній пресі на найближчі роки Холодної війни. Насправді контекст, у якому прозвучала ця заява, був специфічним. Це була навіть не промова, а своєрідна “проповідь”. Президент виступав перед Національною асоціацією євангелістів США у Флориді.

Розмова з аудиторією, зрозуміло, йшла про мораль та релігію. Тема промови була “Релігійна свобода та Холодна війна”.

Класичний республіканець Рейган у промові відстоював традиційні цінності, підтримав запровадження молитов у школі та заборону абортів. А далі перейшов до комунізму як аморальної політичної ідеології. Американський президент навіть цитував Леніна, доводячи: “радянські лідери відкрито та публічно проголосили, що вони визнають моральним лише те, що сприяє світовій революції” та “відкидають усе, що виходить із моралі, заснованої на ідеї надприродного — називаючи цим релігію чи ідеї, які перебувають поза класовою концепцією”. Саме в цьому контексті – безбожності комуністів – американський президент і назвав СРСР “імперією зла”.

Цілком цей епізод його промови виглядав наступним чином: “Піднесімо наші молитви на спасіння всіх тих, хто живе в цій тоталітарній темряві, помолимося, щоб вони відкрили радість знайомства з Богом. Але доти, доки вони не зроблять це, давайте будемо впевнені, що вони проповідують перевагу держави, яка оголошує про свою перевагу над особистістю та передбачає зрештою свою перевагу над усіма народами у світі, вони є осередком зла в сучасному світі… Отже, у своїх обговореннях пропозицій про заморожування ядерного озброєння я наполегливо прошу вас уникати спокуси гордині, спокуси необдумано оголосити себе понад усе і навісити ярлик винності рівною мірою на обидві сторони, ігноруючи історичні факти й агресивні пориви імперії зла, щоб просто назвати гонитву озброєнь гігантським взаємонепорозумінням і тим самим усунутись від боротьби між справедливістю та несправедливістю, між добром та злом”.

8 березня 1991 року на велику сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка. Детальніше.

Церковне свято 8 березня

8 березня вшановують пам’ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського. Святий Феофілакт жив у Константинополі у VIII столітті. Він був учнем святого Тарасія, патріарха Константинопольського. Тарасій прийняв кафедру в патріарха, який не зміг впоратися з іконоборцями. Скликавши Вселенський собор, новий патріарх розв’язав питання. Феофілакт був учнем Тарасія. Він вирушив із благословення патріарха до монастиря на березі Чорного моря. Після кількох років перебування в монастирі висвячений на єпископа. Став єпископом Нікомидійським. Після зміни імператора та приходу до влади Лева V Вірменина – іконоборця, єресь спалахнула з новою силою. Присутній на переговорах імператора з черговим патріархом святий Феофілакт, викриваючи єретиків, передбачив Леву Вірменину швидку загибель. За сміливе пророцтво святителя відправили на заслання до фортеці в Малій Азії. Там він був 30 років – до самої смерті.

Народні прикмети

Яка погода 8 березня, таким буде і літо.

Якщо в цей день туман, то весною ще будуть заморозки.

Якщо вдарить мороз, то він протримається довго.

Що не можна робити 8 березня

Не можна злитися, лаятися, відмовляти в допомозі.

Цього дня не варто починати нові справи, вирушати в далеку дорогу і давати гроші в борг.