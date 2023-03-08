Сьогодні 8 березня: яке свято та день в історії

8 березня – Міжнародний жіночий день. Цього дня, за однією з версій, у Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль” за жіночі права. Також 8 березня перша жінка отримала ліцензію пілота, а на сцену в Україні вперше вийшла Вєрка Сердючка.

Свята та пам’ятні дати 8 березня

8 березня під егідою ООН відбувається Міжнародний жіночий день. Дискусії про це “радянське” свято в українському суспільстві тривають не перший рік. Однак під час нещодавнього опитування в “Дії” більшість тих, хто взяв участь, підтвердила: статус цього дня має залишатися святковим.

8 березня в історії

8 березня 1169 року почалося пограбування Києва військами напівполовецького князя Андрія Боголюбського та його союзників – коаліції північно-руських князів. Сам Боголюбський був онуком Київського князя Володимира Мономаха та сином Юрія Долгорукого (якому приписують заснування Москви) та половецькій княжни — дочки половецького хана Аепи Осеневича.

Боголюбський, як і його батько, не мав прав на Київський княжий престол – Мономах мав старших синів. Однак, як батько, так і син намагалися захопити силою те, що їм не належало.

Після смерті Долгорукого Боголюбський для початку витіснив з Ростова та Суздаля своїх молодших братів, а потім вигнав чотирьох братів разом із мачухою (другою дружиною Долгорукого) до Візантії. Поступово напівполовецький князь захоплював сусідні землі, створивши своє князівство зі столицею у Володимирі. Далі, об’єднавшись із низкою північно-руських князів, він пішов на Київ, щоб вибити звідти Мстислава Ізяславовича – сина князя Ізяслава, з яким за престол воював Юрій Долгорукий. Усі князі, які брали участь у поході (з Мурома, Рязані, Смоленська, Полоцька, північні, чернігівські та дорогобузькі), були нащадками чи родичами половецьких ханів. Після нетривалої облоги Києва дружина Мстислава відмовилася воювати, а сам князь утік. Захисники міста здалися, вважаючи, що, за тодішньою традицією, новий князь прийшов правити. Але “новий князь” віддав Київ на знищення – столицю Русі палили та грабували п’ять днів, було вбито тисячі жителів. З церков та монастирів викрадено книги, ризи, дзвони та ікони. Серед вкраденого грабіжниками у Києві – Свята ікона Божої Матері, яку згодом назвали “Володимирською іконою Пресвятої Богородиці” та оголосили найбільшою святинею Російської Імперії.

8 березня 1857 року, за однією з версій витоків Міжнародного жіночого дня, у Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. На протест вийшли працівниці текстильної промисловості та фабрик з пошиття одягу. Вони били в порожні каструлі, вимагаючи гідних умов праці та рівної із чоловіками зарплати. При цьому є дослідження, автори яких стверджують, що дату цього протесту “призначили” пізніше. Як би там не було, але вже 1909 року “поруч” з історичною датою – 28 лютого – з ініціативи Соціалістичної партії Америки відзначили Національний день жінки. А вже 1910 року 8 березня з ініціативи Клари Цеткін був оголошений Міжнародним жіночим днем ​​(рішення приймали учасниці Другої міжнародної соціалістичної жіночої конференції у Копенгагені). Рішенням ООН цю дату закріпили як міжнародну з ініціативи Радянського Союзу. У СРСР 8 березня святкували із 1920-х. Закріплена ООН назва свята – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир.

8 березня 1910 року французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота.

За інформацією Державного музею авіації, майбутня пілотесса захопилася літаками, побувавши на виставці в Парижі 1908 року. Там Раймонда здійснила кілька польотів на повітряних кулях і познайомилася з авіаторами, зокрема Шарлем Вуазеном. У жовтні 1909 де Ларош звернулася до нього, щоб він навчив її літати. Незабаром вона вже вперше злетіла – спочатку без дозволу свого вчителя пролетіла 300 метрів над стадіоном (хоча мала просто їхати літаком). Але вже наступного дня пролетіла вдвічі більше. 8 березня Аероклуб Франції видав де Ларош посвідчення пілота №36. Після цього авіаторка брала участь у багатьох авіаційних змаганнях. У червні 1919 року вона поставила два світові рекорди серед жінок: піднялася на висоту 4800 м і подолала дистанцію в 323 км. 18 липня 1919 року де Ларош планувала складати іспит на доступ до професійних польотів, проте розбилася на літаку з іншим пілотом на аеродромі Кротуа. Не відомо, чи пілотувала вона, чи була пасажиркою.

8 березня 1950 року маршал Климент Ворошилов вперше офіційно заявив про наявність у СРСР атомної бомби.

8 березня 1983 року президент США Рональд Рейган, виступаючи перед Національною асоціацією євангелістів США у Флориді, назвав СРСР “імперією зла” та оголосив своїм головним завданням боротьбу з ним.

8 березня 1991 року на велику сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка.

Явлення зірки сталося у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Популярність до Вєрки прийшла трохи згодом – широка аудиторія вперше дізналася про неї 1 квітня 1993 року на конкурсі “Гуморина” у Полтаві.

Церковне свято 8 березня

8 березня християни вшановують пам’ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Він народився близько 80 року в Малій Азії, у м. Смирні. Рано залишився сиротою. Виховала Полікарпа вдова Калліста. Після її смерті хлопець роздав маєток бідним і став вести цнотливе життя, служачи хворим та немічним. Єпископ Смирнський Вукол висвятив Полікарпа на диякона, а згодом пресвітера та заповів після своєї смерті поставити учня єпископом на Смирнську катедру. Полікарп супроводжував у подорожах Йоана Богослова. Під час гонінь на християн, які влаштував Марк Аврелій, за Полікарпом явилися воїни. Його страждання і смерть описані в “Посланні християн Смирнської Церкви до інших Церков” – одній з найдавніших пам’яток християнської писемності. Полікарпа засудили до спалення, проте полум’я не торкнулося святого, зімкнувшись у повітрі над його головою. Натовп вимагав, щоб його вбили мечем. Коли Полікарпа поранили, витікло стільки крові, що вона погасила полум’я. Тіло священномученика після смерті спалили.

Народні прикмети

Якщо горобці в’ють гнізда, то холодів більше не буде.

Сороки полетіли до лісу – до стійкого тепла.

Що не можна робити 8 березня

Не можна засмучуватися та сваритися.