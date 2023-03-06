Більшість українців хоче залишити 8 березня вихідним – Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про завершення опитування, присвяченого 8 березня, в “Дії”.
“Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів“, – повідомив Федоров у телеграмі.
Читайте також: Мер міста на Харківщині запустив опитування, коли святкувати Різдво
Він зазначив, що міністерство робить все для того, щоб держава враховувала думку кожного українця. Наразі в “Дії” триває опитування, присвячене дерусифікації назви Південно-Західної залізниці.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Більшість українців хоче залишити 8 березня вихідним – Федоров»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про завершення опитування, присвяченого 8 березня, в “Дії”".