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Більшість українців хоче залишити 8 березня вихідним – Федоров

Політика 10:45   06.03.2023
Оксана Горун
Більшість українців хоче залишити 8 березня вихідним – Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про завершення опитування, присвяченого 8 березня, в “Дії”.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів“, – повідомив Федоров у телеграмі.

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Він зазначив, що міністерство робить все для того, щоб держава враховувала думку кожного українця. Наразі в “Дії” триває опитування, присвячене дерусифікації назви Південно-Західної залізниці.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про завершення опитування, присвяченого 8 березня, в “Дії”".