Більшість українців хоче залишити 8 березня вихідним – Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про завершення опитування, присвяченого 8 березня, в “Дії”.

“Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів“, – повідомив Федоров у телеграмі.

Він зазначив, що міністерство робить все для того, щоб держава враховувала думку кожного українця. Наразі в “Дії” триває опитування, присвячене дерусифікації назви Південно-Західної залізниці.