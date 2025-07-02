Харківщина лідирує через передачу ділянок землі в оренду «ДЕРЖЗЕМБАНКу»
На Харківщині найчастіше передають ділянки землі сільськогосподарського призначення державної власності в оренду ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК».
Закінчився етап передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду, який відбувався в межах проєкту Фонду державного майна України «Земельний банк» з вересня 2024 року, повідомив начальник ГУ Держгеокадастру у Харківській області Юрій Кундрюков.
Попри нестабільну ситуацію на Харківщині з початком повномасштабної війни та постійні обстріли, область лідирує серед регіонів країни з передачі в оренду земельних ділянок ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК», зазначив очільник земельного відомства.
Наразі в оренду передали 709 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 24431,6357 га, річна орендна плата за які складає понад 100 мільйонів гривен. Надходження від орендної плати, а також подальша передача цих земельних ділянок в суборенду, яка здійснюється виключно на земельних торгах через онлайн-аукціони на платформі «Prozorro.Продаж», дозволить наповнити коштами Держбюджет України та місцеві бюджети.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: участок земли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 22:04;
Кореспондент Ксения Кутовая у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині найчастіше передають ділянки землі сільськогосподарського призначення державної власності в оренду ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК».".