Харківщина лідирує через передачу ділянок землі в оренду «ДЕРЖЗЕМБАНКу»

На Харківщині найчастіше передають ділянки землі сільськогосподарського призначення державної власності в оренду ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК».

Закінчився етап передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в оренду, який відбувався в межах проєкту Фонду державного майна України «Земельний банк» з вересня 2024 року, повідомив начальник ГУ Держгеокадастру у Харківській області Юрій Кундрюков.

Попри нестабільну ситуацію на Харківщині з початком повномасштабної війни та постійні обстріли, область лідирує серед регіонів країни з передачі в оренду земельних ділянок ТОВ «ДЕРЖЗЕМБАНК», зазначив очільник земельного відомства.

Наразі в оренду передали 709 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 24431,6357 га, річна орендна плата за які складає понад 100 мільйонів гривен. Надходження від орендної плати, а також подальша передача цих земельних ділянок в суборенду, яка здійснюється виключно на земельних торгах через онлайн-аукціони на платформі «Prozorro.Продаж», дозволить наповнити коштами Держбюджет України та місцеві бюджети.