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Масниця 2025: три рецепти млинців від Ектора та переможців “МастерШеф”

Суспільство 09:25   24.02.2025
Оксана Горун
Масниця 2025: три рецепти млинців від Ектора та переможців “МастерШеф” Скриншот

24 лютого розпочався Масний тиждень. Першого дня Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. Наразі господині частіше перебувають у пошуках нових варіацій млинців.

Попри публічну нелюбов до млинців головного судді кулінарного шоу “МастерШеф” Ектора Хіменеса-Браво, який регулярно зневажливо промовляв: “Знову млинці?” – і він, і переможці “МастерШеф” періодично діляться рецептами цієї страви. Сам Ектор у своєму інстаграмі запропонував приготувати українські бендерики з м’ясом.

 

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Публікація від Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Одна з улюблених учениць Ектора, відома любов’ю до солодкого, Єлизавета Глінська опублікувала спосіб приготування французького десерту “Креп сюзетт” – тонких млинців, карамелізованих в апельсиновому соку з цедрою.

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Колега Глінської – також переможець “МастерШеф” Євген Клопотенко відомий пошуками різних рецептів української кухні. Один з таких – млинці із пшона.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 09:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 лютого розпочався Масний тиждень. Першого дня Масниці в Україні збиралися вдома та ліпили вареники. Наразі господині частіше перебувають у пошуках нових варіацій млинців".