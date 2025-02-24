Масниця 2025: три рецепти млинців від Ектора та переможців “МастерШеф”
24 лютого розпочався Масний тиждень. Першого дня Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. Наразі господині частіше перебувають у пошуках нових варіацій млинців.
Попри публічну нелюбов до млинців головного судді кулінарного шоу “МастерШеф” Ектора Хіменеса-Браво, який регулярно зневажливо промовляв: “Знову млинці?” – і він, і переможці “МастерШеф” періодично діляться рецептами цієї страви. Сам Ектор у своєму інстаграмі запропонував приготувати українські бендерики з м’ясом.
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Одна з улюблених учениць Ектора, відома любов’ю до солодкого, Єлизавета Глінська опублікувала спосіб приготування французького десерту “Креп сюзетт” – тонких млинців, карамелізованих в апельсиновому соку з цедрою.
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Колега Глінської – також переможець “МастерШеф” Євген Клопотенко відомий пошуками різних рецептів української кухні. Один з таких – млинці із пшона.
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- Категорії: Суспільство; Теги: блины, Клопотенко, масленица, рецепты;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 лютого розпочався Масний тиждень. Першого дня Масниці в Україні збиралися вдома та ліпили вареники. Наразі господині частіше перебувають у пошуках нових варіацій млинців".