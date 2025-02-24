Масниця 2025: три рецепти млинців від Ектора та переможців “МастерШеф”

24 лютого розпочався Масний тиждень. Першого дня Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. Наразі господині частіше перебувають у пошуках нових варіацій млинців.

Попри публічну нелюбов до млинців головного судді кулінарного шоу “МастерШеф” Ектора Хіменеса-Браво, який регулярно зневажливо промовляв: “Знову млинці?” – і він, і переможці “МастерШеф” періодично діляться рецептами цієї страви. Сам Ектор у своєму інстаграмі запропонував приготувати українські бендерики з м’ясом.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Одна з улюблених учениць Ектора, відома любов’ю до солодкого, Єлизавета Глінська опублікувала спосіб приготування французького десерту “Креп сюзетт” – тонких млинців, карамелізованих в апельсиновому соку з цедрою.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ліза Глінська Україна – це мі! (@lizaglinskaya)

Колега Глінської – також переможець “МастерШеф” Євген Клопотенко відомий пошуками різних рецептів української кухні. Один з таких – млинці із пшона.