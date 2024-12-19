Ліза Глінська з “МастерШеф” народила двійню (відео)

Переможниця другого сезону телепроєкту “МастерШеф”, відома кухарка та кондитерка Єлизавета Глінська поділилася радісною новиною: у 41 рік вона стала мамою двох дівчаток.

“Довгий шлях… миті, на які я чекала так багато років… внутрішнє, потужне, справжнє щастя через сльози радості… безмежна любов… Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ”, — написала Глінська у своєму інстаграмі.

Вона не повідомляла своїм підписникам ні про вагітність, ні про народження дітей протягом двох місяців після цієї радісної події. Коментуючи таке тривале мовчання, Ліза відзначила, що щастя любить тишу.

“За цей час я пройшла шлях довжиною в декілька життів, мені здається, я отримала неоціненний досвід, внутрішні, зовнішні зміни. Мені є чим поділитись і про що розказати… Зараз відчуваю сили і бажання ділитись, час прийшов“, – зазначила вона.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ліза Глінська Україна – це мі! (@lizaglinskaya)

У коментарях під публікацією Єлизавету вітають, зокрема колеги з “МайстерШефа”.

“Ааааааа реву від щастя! Ти молодець! Неймовірна! Обіймаю міцно!” – емоційно відреагувала на новину переможниця третього “МайстерШефа” Ольга Мартиновська.

Нагадаємо, ще на кастингу в “МайстерШеф” Глінська розповідала про трагедію, яка змінила її життя – коли жінці було 25 років, її перша дитина народилася мертвою. Після цього Єлизавета розлучилася з чоловіком, змінила професію, а потім захопилася кулінарією, яка стала для неї продухвиною.

“Я довго шукала себе і йшла до внутрішньої гармонії, творила свій світ і вчилася жити по-новому. Кулінарія стала моїм душевним лікарем, моїм маленьким острівцем щастя, який допоміг мені жити, любити, творити”, – пише про себе переможниця “МайстерШеф” на своєму сайті.

Зараз шеф-кухарка вдруге заміжня – за Максимом Большаковим, з яким до весілля була знайома близько 20 років.