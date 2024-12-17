Вкоротив собі віку після розлучення з Сєдоковою: Яніс Тімма знайдений мертвим
Черговий колишній чоловік скандальної зрадниці України співачки Анни Сєдокової баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубство. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на силовиків.
“Латвійський баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубство в центрі Москви. Про це ТАСС повідомили в оперативних службах. Поряд з чоловіком лежав телефон, у якому, попередньо, було останнє побажання перед смертю. Що стало причиною такого вчинку, встановлюється”, – коротко повідомило державне російське інформагентство ТАСС.
Як пише видання Basketnews, тіло 32-річного баскетболіста виявили біля готелю в центрі Москви. Пізніше з’явилися подробиці: причина смерті спортсмена – асфіксія, тобто удушення (він повісився на сходовому майданчику). Відомо, що біля нього лежав телефон із повідомленням. Версії тексту повідомлення у різних джерелах відрізняються. Одні повідомляють, що це було його власне прохання: заставка з написом “Зателефонуйте Анні” та номером телефону Сєдокової; інші – що це було саме повідомлення від співачки з проханням до ексчоловіка передзвонити. Примітно, що 16 грудня у Сєдокової був день народження, і Тімма залишив повідомлення “з натяком” у її соцмережах, вказавши дату свого народження та черговий день народження ексдружини, який практично збігся з датою його смерті.
Протягом дня Анна Седокова відреагувала на смерть Яніса. Вона опублікувала відео в соцмережах, де у сльозах просить не поширювати інформацію про трагедію, а також називає своє життя в останні роки пеклом.
Пара, яка була разом з 2019 року, а в шлюбі – з 2020-го, офіційно розлучилася лише тиждень тому – 9 грудня.
Як і все в житті Сєдокової, і цей шлюб, і це розлучення супроводжувала надмірна публічність та нескінченні скандали. Причому своїми емоціями Тімма ділився в інстаграмі. Навіть згадував про суїцидальні думки. Зокрема, спортсмен звинувачував Сєдокову в тому, що вона віддала перевагу грошам, а не їхньому коханню.
Скандали навколо третього шлюбу Сєдокової виникли ще на етапі початку відносин – адже Тімма у 2019-му був одружений і лише незадовго до зустрічі зі співачкою у нього народилася дитина. Сама Анна до того моменту вже була матір’ю трьох дітей від трьох різних чоловіків: футболіста Валентина Белькевича та двох бізнесменів – Максима Чернявського та Артема Комарова (за Комарова заміж вона офіційно не виходила). У шлюбі з Тіммою Анна не мала дітей. Влітку 2024 року росЗМІ писали про ймовірне розставання пари. Сєдокова літала до чоловіка в Маямі, щоб розпочати шлюборозлучний процес, але вони тимчасово помирилися. Проте вже в жовтні співачка все ж таки подала заяву на розлучення. Це рішення явно було її ініціативою.
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Нагадаємо, Анна Сєдокова – уродженка Києва. Їй 42 роки. Співачка стала відомою як солістка гурту “ВІА Гра”. Але в групі пробула недовго – лише через два роки, у 2004-му, пішла в декрет, завагітнівши від Валентина Белькевича. Надалі вона неодноразово публічно висловлювала претензії до продюсерів групи. На сцену Сєдокова повернулася у 2006-му, незабаром підписала контракт із російським звукозаписним лейблом і надалі будувала свою кар’єру у РФ. Після початку війни РФ проти України у 2014-му, а також після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му не висловилася на підтримку України та продовжила жити й працювати в країні-агресорці.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий колишній чоловік скандальної зрадниці України співачки Анни Сєдокової баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубство. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на силовиків".