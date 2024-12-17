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Вкоротив собі віку після розлучення з Сєдоковою: Яніс Тімма знайдений мертвим

Культура 09:42   17.12.2024
Оксана Горун
Вкоротив собі віку після розлучення з Сєдоковою: Яніс Тімма знайдений мертвим Фото: Яніс Тімма/Інстаграм

Черговий колишній чоловік скандальної зрадниці України співачки Анни Сєдокової баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубство. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на силовиків.

“Латвійський баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубство в центрі Москви. Про це ТАСС повідомили в оперативних службах. Поряд з чоловіком лежав телефон, у якому, попередньо, було останнє побажання перед смертю. Що стало причиною такого вчинку, встановлюється”, – коротко повідомило державне російське інформагентство ТАСС.

Як пише видання Basketnews, тіло 32-річного баскетболіста виявили біля готелю в центрі Москви. Пізніше з’явилися подробиці: причина смерті спортсмена – асфіксія, тобто удушення (він повісився на сходовому майданчику). Відомо, що біля нього лежав телефон із повідомленням. Версії тексту повідомлення у різних джерелах відрізняються. Одні повідомляють, що це було його власне прохання: заставка з написом “Зателефонуйте Анні” та номером телефону Сєдокової; інші – що це було саме повідомлення від співачки з проханням до ексчоловіка передзвонити. Примітно, що 16 грудня у Сєдокової був день народження, і Тімма залишив повідомлення “з натяком” у її соцмережах, вказавши дату свого народження та черговий день народження ексдружини, який практично збігся з датою його смерті.

Скриншот

Протягом дня Анна Седокова відреагувала на смерть Яніса. Вона опублікувала відео в соцмережах, де у сльозах просить не поширювати інформацію про трагедію, а також називає своє життя в останні роки пеклом.

Пара, яка була разом з 2019 року, а в шлюбі – з 2020-го, офіційно розлучилася лише тиждень тому – 9 грудня.

Анна Седокова та Яніс Тимма
Фото: Анна Сєдокова/Інстаграм

Як і все в житті Сєдокової, і цей шлюб, і це розлучення супроводжувала надмірна публічність та нескінченні скандали. Причому своїми емоціями Тімма ділився в інстаграмі. Навіть згадував про суїцидальні думки. Зокрема, спортсмен звинувачував Сєдокову в тому, що вона віддала перевагу грошам, а не їхньому коханню.

Скандали навколо третього шлюбу Сєдокової виникли ще на етапі початку відносин – адже Тімма у 2019-му був одружений і лише незадовго до зустрічі зі співачкою у нього народилася дитина. Сама Анна до того моменту вже була матір’ю трьох дітей від трьох різних чоловіків: футболіста Валентина Белькевича та двох бізнесменів – Максима Чернявського та Артема Комарова (за Комарова заміж вона офіційно не виходила). У шлюбі з Тіммою Анна не мала дітей. Влітку 2024 року росЗМІ писали про ймовірне розставання пари. Сєдокова літала до чоловіка в Маямі, щоб розпочати шлюборозлучний процес, але вони тимчасово помирилися. Проте вже в жовтні співачка все ж таки подала заяву на розлучення. Це рішення явно було її ініціативою.

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Нагадаємо, Анна Сєдокова – уродженка Києва. Їй 42 роки. Співачка стала відомою як солістка гурту “ВІА Гра”. Але в групі пробула недовго – лише через два роки, у 2004-му, пішла в декрет, завагітнівши від Валентина Белькевича. Надалі вона неодноразово публічно висловлювала претензії до продюсерів групи. На сцену Сєдокова повернулася у 2006-му, незабаром підписала контракт із російським звукозаписним лейблом і надалі будувала свою кар’єру у РФ. Після початку війни РФ проти України у 2014-му, а також після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му не висловилася на підтримку України та продовжила жити й працювати в країні-агресорці.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 09:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий колишній чоловік скандальної зрадниці України співачки Анни Сєдокової баскетболіст Яніс Тімма вчинив самогубство. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на силовиків".