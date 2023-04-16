Українки, які за кордоном через війну, все частіше розлучаються з чоловіками

Понад 8 млн українців через війну зараз перебувають за межами України. Здебільшого це жінки з дітьми. І деякі з них уже подавали на розлучення з чоловіками, що залишилися вдома. Про причини частих розлучень розповіла адвокат Наталія Горбаль виданню Фокус.

За словами юриста, загалом відсоток таких розлучень зростає з кожним тижнем. Хоча точної статистики немає.

Під час відрядження до Німеччини до адвоката звернулася жінка із таким запитом.

«Вона ладна була проїхати 80 км зі свого міста, щоб проконсультуватись щодо цього питання. Її чоловік залишився в Харкові, а вона з дітьми виїхала за кордон і тепер хоче розлучитись. Не можна казати, що такі розлучення відбуваються саме через війну, це буде некоректно. Кожен випадок — це окрема історія, завжди є якісь особисті причини. От якщо говорити саме про цю жінку, то в них із чоловіком проблеми у шлюбі почались ще роки за три до повномасштабного вторгнення, але вони не наважувались визнати це. Війна стала каталізатором, що запустив певні процеси. Коли жінка опинилась за кордоном, то вирішила, що в неї починається нове життя і є необхідність закрити всі старі питання, щоб залишити минуле в минулому», – розповіла Наталія Горбаль.

«Є ще й інша категорія жінок. В їхньому шлюбі в Україні наче все було добре, але коли вони виїхали за кордон, то побачили інше життя. Вони зрозуміли, що не залежать від чоловіка, що можуть брати відповідальність за себе і за дітей, можуть на “відмінно” впоратись із будь-якими викликами. У них з’явилося зовсім інше бачення свого життя за межами України», – пояснила адвокатка.

«Хочу зазначити: за кордоном у тих жінок, які виїхали, не таке солодке життя, як може здатись, вони вирішують купу проблем, і може насправді в них і немає особливо часу на саморефлексію, але вони почали ставити собі питання щодо шлюбу, і цей процес вже не зупинити. Українки, прокидаючись від вибухів після вторгнення, відчували важливість і значення кожного дня свого життя, і саме через це їм здавалося вкрай важливим щось змінити на краще. Поки є час», – пояснила адвокат.

Утім, ініціаторами розлучень, звісно, стають не тільки жінки, але й чоловіки, які залишилися в Україні. Знову ж таки, із різних причин.

«Якось до мене в месенджері звернувся чоловік, написав: “Я під Бахмутом, хочу розлучитись. Я не знаю, чи буду завтра на цій землі, чи ні, тому для мене важливо закрити всі свої питання”. І тут теж мова, скоріш за все, що якісь проблеми виникли ще до війни, але саме зараз цей чоловік готовий стати ініціатором розлучення.

Але є і зовсім інші випадки. Так, влітку 2022 року до мене звернулась жінка, з якою захотів розлучитись чоловік. Як зʼясувалось, вона з чотирма дітьми поїхала в іншу країну, а він залишився у Дніпрі й в нього з’явилася нова партнерка, як-то кажуть — з низькою соціальною відповідальністю. Спочатку вона прийшла “за викликом”, а потім вони якось зійшлись на постійній основі. Таке теж буває», – розповіла Наталія Горбаль.

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