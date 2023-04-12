Де в країнах Європи сьогодні живе найбільше українських біженців

Через військову агресію рф свій будинок залишили мільйони українців. Сьогодні понад 5 мільйонів людей знайшли притулок усередині країни, понад 8 мільйонів розпорошилися по різних країнах Європи, повідомляє Deutsche Welle.

Повномасштабна війна рф в Україні змусила мільйони українців залишити свої домівки. Більшість із них, судячи з усього, опинилася у країні-нападниці – у рф. За даними Управління Верховного комісара ООН з питань біженців (УВКБ ООН), туди після російського нападу перемістилися 2,8 мільйона осіб. Передусім, очевидно, йдеться про жителів окупованих регіонів на сході та півдні України. Для них це почасти єдиний відносно безпечний і доступний шлях втечі з охоплених бойовими діями регіонів. Адже для переїзду на підконтрольну Україні територію їм потрібно або перетнути лінію фронту, або проїхати тисячі кілометрів через низку країн, аби безпечно в’їхати до України через західний кордон.

Крім того, рф звинувачують у примусовій депортації дітей з окупованих територій. За даними Національного інформаційного бюро при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на кінець березня, незаконно депортованими вважаються майже 20 тисяч українських дітей.

Українські біженці у різних країнах Європи

На другому місці за кількістю зареєстрованих українських біженців – Польща. З даними УВКБ ООН, там станом на початок квітня 2023 року було зареєстровано 1,58 мільйона українців. Наступні – Німеччина (923 тисячі) та Чехія (504 тисячі).

Загалом у Європі станом на початок квітня зареєстровано 8,05 мільйона українських біженців.

Внутрішні переселенці в Україні

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), станом на 23 січня в Україні було зареєстровано 5,4 мільйона внутрішніх переселенців. Минулого літа їхня кількість була вищою. Зараз існують побоювання, що вона може далі зростати разом із підвищенням інтенсивності боїв уздовж лінії фронту.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають на сході України – майже 2 мільйони. Далі слідують центр (928 тисяч) та захід (863 тисячі). На півночі України нарахували 604 тисячі внутрішніх переселенців, на півдні – 496 тисяч. Окремі дані наводяться щодо Києва – тут кількість внутрішньо переміщених осіб оцінюють у 497 тисяч.

За даними МОМ, 58 % ВПО залишили свої домівки за понад 6 місяців до дати опитування (23 січня). 12 % були змушені переїхати протягом останніх 2 місяців до цієї дати. Чверть внутрішньо переміщених осіб змушена жити переважно за державну допомогу. Ідеться про 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2000 гривень для дорослих.