Где в странах Европы живет сегодня больше всего украинских беженцев

Из-за военной агрессии рф свой дом покинули миллионы украинцев. Сегодня более 5 миллионов человек нашли убежище внутри страны, более 8 миллионов распылились по разным странам Европы, сообщает Deutsche Welle.

Полномасштабная война России в Украине заставила миллионы украинцев покинуть свои дома. Большинство из них, судя по всему, оказались в стране-нападнице – в рф. По данным Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ ООН), туда после российского нападения переместились 2,8 миллиона человек. Прежде всего, очевидно, речь идет о жителях оккупированных регионов на востоке и юге Украины. Для них это отчасти единственный относительно безопасный и доступный путь бегства из охваченных боевыми действиями регионов. Ведь для переезда на подконтрольную Украине территорию им нужно либо пересечь линию фронта, либо проехать тысячи километров через ряд стран, чтобы безопасно въехать в Украину через западную границу.

Кроме того, РФ обвиняют в принудительной депортации детей с оккупированных территорий. По данным Национального информационного бюро при министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на конец марта незаконно депортированными числятся почти 20 тысяч украинских детей.

Украинские беженцы в разных странах Европы

На втором месте по количеству зарегистрированных украинских беженцев – Польша. По данным УВКБ ООН, там на начало апреля 2023 года было зарегистрировано 1,58 миллиона украинцев. Следующие – Германия (923 тысячи) и Чехия (504 тысячи).

Всего в Европе по состоянию на начало апреля зарегистрировано 8,05 миллионов украинских беженцев.

Внутренние переселенцы в Украине

По данным Международной организации по миграции (МОМ), на 23 января в Украине было зарегистрировано 5,4 миллиона внутренних переселенцев. Прошлым летом их было больше. Сейчас существуют опасения, что количество может расти вместе с повышением интенсивности боев вдоль линии фронта.

Больше внутренне перемещенных лиц находятся на востоке Украины — почти 2 миллиона. Далее следуют центр (928 тысяч) и запад (863 тысяч). На севере Украины насчитали 604 тысяч внутренних переселенцев, на юге – 496 тысяч. Отдельные данные приводятся по Киеву – здесь количество внутренне перемещенных лиц оценивают в 497 тысяч.

По данным МОМ, 58% ВПЛ покинули свои дома за более чем 6 месяцев до даты опроса (23 января). 12% были вынуждены переехать за последние 2 месяца до этой даты. Четверть внутренне перемещенных лиц обязана жить в большей степени за государственную помощь. Речь идет о 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для взрослых.