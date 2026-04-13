Угорщина може отримати не кінець орбанізму, а його видозмінену версію – Найєм
Я б не поспішав роздавати Петеру Мадяру аванси. Він виріс не поруч із системою Орбана, а всередині неї, і це не людина, яка прийшла ззовні, щоб знести цю модель до фундаменту… Звісно, було б добре, якби він виявився іншим, але небезпека якраз у тому, що Угорщина може отримати не кінець орбанізму, а його видозмінену, акуратнішу і скривджену на стару систему версію. І це вже питання не лише до Будапешта, а й до Брюсселя, бо союз, у якому одна столиця може роками зривати критичні рішення щодо безпеки, санкцій і війни, надто вразливий до внутрішнього саботажу… Євросоюзу давно потрібен робочий інструмент, який у разі відверто антиєвропейських випадів дозволяв би ухвалювати ключові рішення без права одного уряду тримати всіх у заручниках.
ЄС, венгрия, вибори, Виктор Орбан, мустафа найем
Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 21:13;