Угорщина може отримати не кінець орбанізму, а його видозмінену версію – Найєм

Політика 21:13   13.04.2026
Мустафа Найєм
ексочільник Держагентства з відновлення
Я б не поспішав роздавати Петеру Мадяру аванси. Він виріс не поруч із системою Орбана, а всередині неї, і це не людина, яка прийшла ззовні, щоб знести цю модель до фундаменту… Звісно, було б добре, якби він виявився іншим, але небезпека якраз у тому, що Угорщина може отримати не кінець орбанізму, а його видозмінену, акуратнішу і скривджену на стару систему версію. І це вже питання не лише до Будапешта, а й до Брюсселя, бо союз, у якому одна столиця може роками зривати критичні рішення щодо безпеки, санкцій і війни, надто вразливий до внутрішнього саботажу… Євросоюзу давно потрібен робочий інструмент, який у разі відверто антиєвропейських випадів дозволяв би ухвалювати ключові рішення без права одного уряду тримати всіх у заручниках.

Автор: Мустафа Найєм, ексочільник Держагентства з відновлення
Популярно
«Зливав» місця вручення повісток – 5 років отримав мешканець Харківщини
«Зливав» місця вручення повісток – 5 років отримав мешканець Харківщини
13.04.2026, 20:55
Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області
Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області
13.04.2026, 19:59
Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя
Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя
13.04.2026, 19:14
Загиблий і 7 постраждалих – росіяни атакували місто і селище на Харківщині
Загиблий і 7 постраждалих – росіяни атакували місто і селище на Харківщині
13.04.2026, 17:54
Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова
Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова
13.04.2026, 18:30
Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
13.04.2026, 12:26

Новини за темою:

17.03.2026
Пса Патрона на телеканалі «Рада» більше, ніж депутатів опозиції – Геращенко
15.03.2026
Що заважає Україні увійти до ЄС та як обіцянки про швидкий вступ шкідять – Геращенко
25.12.2025
Імітація для Трампа і приклад Харкова – Фурса про підсумки 2025 року
19.12.2025
“Чіткий сигнал із Європи Путіну”: Євросоюз затвердив виплату Україні €90 млрд
14.12.2025
УЗ об’єднала Слобожанщину та ЄС: міжнародних маршрутів побільшало


  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 21:13;

