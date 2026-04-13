Мир 21:13   13.04.2026
Мустафа Найем
экс-руководитель Госагентства восстановления
Венгрия может получить не конец орбанизма, а видоизмененную версию — Найем Фото: Мустафа Найем/Facebook

Я бы не торопился раздавать Петеру Мадяру авансы. Он вырос не рядом с системой Орбана, а внутри нее, и это не человек, который пришел извне, чтобы снести эту модель до фундамента… Конечно, было бы хорошо, если бы он оказался другим, но опасность как раз в том, что Венгрия может получить не конец орбанизма, а его видоизмененную, более аккуратную и обиженную на старую систему версию. И это уже вопрос не только к Будапешту, но и к Брюсселю, потому что союз, в котором одна столица может годами срывать критические решения по безопасности, санкциям и войне, слишком уязвим к внутреннему саботажу… Евросоюзу давно нужен рабочий инструмент, который в случае откровенно антиевропейских выпадов позволял бы принимать ключевые решения без права одного правительства держать всех в заложниках.

Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 18:09
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
13.04.2026, 16:08
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
13.04.2026, 17:54
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
13.04.2026, 14:41
«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины
13.04.2026, 20:55

Если вам интересна новость: «Венгрия может получить не конец орбанизма, а видоизмененную версию — Найем», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 21:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я бы не торопился раздавать Петеру Мадяру авансы. Он вырос не рядом с системой Орбана, а внутри нее, и это…".