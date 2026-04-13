Венгрия может получить не конец орбанизма, а видоизмененную версию — Найем

Я бы не торопился раздавать Петеру Мадяру авансы. Он вырос не рядом с системой Орбана, а внутри нее, и это не человек, который пришел извне, чтобы снести эту модель до фундамента… Конечно, было бы хорошо, если бы он оказался другим, но опасность как раз в том, что Венгрия может получить не конец орбанизма, а его видоизмененную, более аккуратную и обиженную на старую систему версию. И это уже вопрос не только к Будапешту, но и к Брюсселю, потому что союз, в котором одна столица может годами срывать критические решения по безопасности, санкциям и войне, слишком уязвим к внутреннему саботажу… Евросоюзу давно нужен рабочий инструмент, который в случае откровенно антиевропейских выпадов позволял бы принимать ключевые решения без права одного правительства держать всех в заложниках.