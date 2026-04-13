Очередная антироссийская революция в Будапеште — Фурса о проигрыше Орбана
Илон Маск заявил, что в Венгрии победил Сорос. Вот так, всю кампанию боролись с Украиной, а когда проиграли, то у них победил Сорос. Но точно проиграли россияне. Чтобы там не было в голове у Мадяра, но когда твою победу приветствуют лозунгом «россияне гоу на хазу», вряд ли ты будешь делать пророссийские шаги. Очередная антироссийская революция в Будапеште. Но теперь, к счастью венгров, есть устоявшая Украина, а значит российские танки не угрожают свободной Венгрии. Хотелось бы, чтобы они это понимали. Румыния, Молдова, теперь Венгрия. Россияне со времен прихода к власти Трампа проигрывают одни европейские выборы за другими. Хоть в чем-то помогает президент США. И его верный вице.
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: венгрия, Виктор Орбан, выборы, проигрыш, Сергей Фурса;
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 20:57;