Очередная антироссийская революция в Будапеште — Фурса о проигрыше Орбана

Мир 20:57   13.04.2026
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Илон Маск заявил, что в Венгрии победил Сорос. Вот так, всю кампанию боролись с Украиной, а когда проиграли, то у них победил Сорос. Но точно проиграли россияне. Чтобы там не было в голове у Мадяра, но когда твою победу приветствуют лозунгом «россияне гоу на хазу», вряд ли ты будешь делать пророссийские шаги. Очередная антироссийская революция в Будапеште. Но теперь, к счастью венгров, есть устоявшая Украина, а значит российские танки не угрожают свободной Венгрии. Хотелось бы, чтобы они это понимали. Румыния, Молдова, теперь Венгрия. Россияне со времен прихода к власти Трампа проигрывают одни европейские выборы за другими. Хоть в чем-то помогает президент США. И его верный вице.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 18:09
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
13.04.2026, 16:08
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
13.04.2026, 17:54
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
13.04.2026, 14:41
«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины
13.04.2026, 20:55

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Илон Маск заявил, что в Венгрии победил Сорос. Вот так, всю кампанию боролись с Украиной, а когда проиграли, то у…".