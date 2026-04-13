Чергова антиросійська революція в Будапешті – Фурса про програш Орбана

Політика 20:57   13.04.2026
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Чергова антиросійська революція в Будапешті – Фурса про програш Орбана Скриншот

Ілон Маск заявив, що в Угорщині переміг Сорос. Отак, всю кампанію боролись з Україною, а як програли, то в них переміг Сорос. Але точно програли росіяни. Що б там не було в голові в Мадяра, але коли твою перемогу вітають лозунгом “росіяни гоу на хазу”, то навряд чи ти будеш робити проросійські кроки. Чергова антиросійська революція в Будапешті. Але тепер, на щастя угорців, є Україна, яка встояла, а значить російські танки не загрожують вільній Угорщині. Хотілося б, щоб вони це розуміли. Румунія, Молдова, тепер Угорщина. Росіяни з часів приходу до влади Трампа програють одні європейські вибори за іншими. Хоч у чомусь допомагає президент США. І його вірний віце.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
«Зливав» місця вручення повісток – 5 років отримав мешканець Харківщини
«Зливав» місця вручення повісток – 5 років отримав мешканець Харківщини
13.04.2026, 20:55
Вдень дощ і 13 тепла. Прогноз погоди на 14 квітня у Харкові й області
13.04.2026, 19:59
Немовля забрали у матері з Харківщини, що вела асоціальне життя
13.04.2026, 19:14
Загиблий і 7 постраждалих – росіяни атакували місто і селище на Харківщині
13.04.2026, 17:54
Багатоповерхівку відновлюють в одному з районів Харкова
13.04.2026, 18:30
Вибухи лунали у Харкові 13 квітня – що відомо
13.04.2026, 12:26

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 20:57;

