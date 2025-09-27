Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії

27 вересня – День туризму. У цей день 1529 року розпочалася облога Відня військами Османської імперії. У 1885-му розпочав роботу майбутній НТУ “Харківський політехнічний інститут”. У 1937-му в США відкрили першу школу Санта-Клаусів. У 1939 році Німеччина захопила Польщу, а в 1940-му уклала Потрійний союз з Італією та Японією. У 1986-му в США сталася “Катастрофа повітряних кульок”. У 2022-му ГУР офіційно заявив про звільнення Куп’янська-Вузлового.

Свята та пам’ятні дати 27 вересня

27 вересня – Всесвітній день туризму та День туризму в Україні, День міст Хмельницький і Нова Каховка (відзначають в останню суботу вересня).

У світі – Міжнародний день астрономії – осінній (День астрономії відзначають двічі на рік – навесні та восени, осіннє святкування призначають на суботу між серединою вересня та серединою жовтня, що є найближчою до першої чверті Місяця).

Також сьогодні: Європейський день грибів (відзначають у четверту суботу вересня), День незалежності республіки Туркменістан, Всесвітній день без м’яса, Міжнародний день мережива та Міжнародний день кролика (обидва відзначають в останню суботу вересня), День “Збережіть свої фотографії”, День чеського пива.

27 вересня в історії

27 вересня 1529 року розпочалася облога Відня військами Османської імперії.

То була перша, але не остання спроба османів захопити столицю Австрії. У той час султан Сулейман I Пишний спробував скористатися можливістю втрутитися у політичну ситуацію в Угорщині та привести до влади свого протеже, але зустрів опір з боку іншого претендента – ерцгерцога Австрійського Фердинанда I Габсбурга.

Цим подіям передувала загибель у 1526 році в Могачській битві короля Угорщини та Чехії Лайоша (Людовика) II Ягеллона. Османська армія розбила угорську, а король потонув у Дунаї під час переправи через нього залишків свого війська. Цей останній угорський король із роду Ягеллонів не мав дітей. Тому постало питання престолонаступництва. Свої претензії заявив брат могутнього імператора Священної Римської імперії Карла V – Фердинанд I Габсбург. Він був ерцгерцогом сусідньої з Угорщиною Австрії та заради угорського престолу вирішив одружитися з рідною сестрою покійного короля Лайоша Анною, яку визнавав єдиною законною спадкоємицею престолу Ягеллонів. У Чехії 1 жовтня 1526 року відбувся сейм, на якому Фердинанда обрали королем, а на початку наступного року його коронували в Празі. Габсбург також отримав визнання Моравії та Сілезії. Але в самій Угорщині, яка страждала від турецької навали, ситуація складалася не на користь австрійця. Вдова загиблого короля Лайоша спробувала зібрати сейм, але більшість угорських магнатів проігнорували її ініціативу та прийняли волю султана Сулеймана I. 10 листопада 1526 року провели сейм і на ньому королем Угорщини обрали родовитого державного діяча, воєводу Трансильванії Яноша I Запольяі. Надалі одні території стали визнавати одного короля, інші – іншого. У результаті це призвело до тривалої Угорської громадянської війни. Звичайно, громадянською її можна вважати лише умовно, адже зовнішнє військове та політичне втручання було дуже значним. По суті на угорській території розгорнулося протистояння двох найбільших військових сил Європи на той час – Османської імперії та Габсбургів.

Повномасштабне вторгнення з метою підкорити всю Угорщину (і з очевидним прицілом піти далі вглиб Європи) Сулейман Пишний розпочав навесні 1529 року. Уже 8 вересня османи захопили Буду (зараз це західна частина Будапешта) та повністю вирізали австрійський гарнізон міста. Тому жодних ілюзій щодо свого ймовірного майбутнього у разі успіху османів у Фердинанда I не було. Він звернувся за допомогою до могутнього брата Карла V. Однак той вів війну з Францією та не міг надати значного війська – надіслав лише кілька кавалерійських частин. У таких умовах Відень почали готувати до османської облоги – підіймали та зміцнювали стіни, будували земляні бастіони, замурували ворота тощо. Наприкінці вересня біля стін міста з’явилася османська армія. 27 вересня вона замкнула кільце облоги. Сили Сулеймана значно перевершували захисників. Але, рухаючись Балканським півостровом протягом пів року, турки втратили чимало гармат, зброї та амуніції. Та й узагалі підійшли до Відня в дуже несприятливий період – розпочалися холодні дощі. Незвичні до такої погоди вояки масово хворіли. Поступово в армії розпочалося ще й дезертирство. Захисники Відня не сиділи, склавши руки, а проводили вельми успішні вилазки у ворожий тил. У таких умовах 12 жовтня османське військо здійснило запеклий штурм, який захисники відбили. Тоді 14 жовтня завойовники розпочали відступ, вирізавши всіх полонених християн.

Однак на цьому війна в Угорщині, звісно, ​​не завершилася – вона тривала з перервами до 1538 року. Тоді Фердинанд I підписав Орадський мирний договір з Яношем I Запольяі, визнавши супротивника королем Угорщини та правителем двох третин угорської території (водночас західна частина королівства залишалася під керуванням Фердинанда).

На такі умови Габсбург пішов, оскільки бездітний Янош обіцяв зробити його спадкоємцем. Так все могло б і закінчитися, але незадовго до смерті Яноша Запольяі його дружина народила сина – він став королем Угорщини Яношем II. Тому боротьба Габсбургів за угорський престол тривала ще кілька десятиліть. Вона завершилася у 1570-му, коли Янош II зрікся титулу короля Угорщини на користь Максиміліана II Габсбурга (старшого сина Фердинанда I і його угорської дружини Анни з роду Ягеллонів). Штучно розділена Угорщина з’єдналася вже під владою Габсбургів, а колишній король отримав титул князя Трансильванії.

27 вересня 1885 року вважається днем ​​заснування Харківського політехнічного інституту (нині – Національний технічний університет “ХПІ”, а на момент заснування – Технологічний інститут). Докладніше.

27 вересня 1937 року в США відкрили першу школу для Санта-Клаусів. Її заснував у містечку Альбіон місцевий фермер Чарльз Говард. Докладніше.

27 вересня 1939 року німці захопили Варшаву. Докладніше.

27 вересня 1940 року укладено Троїстий (або Берлінський) пакт між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією. Докладніше.

27 вересня 1986 року відбулася так звана “Катастрофа повітряних кульок” у Клівленді (США). Спроба встановити рекорд і зібрати гроші на добру справу під час щорічного фестивалю завершилася ударом по екології, численними судовими позовами, а, за деякими твердженнями, навіть призвела до загибелі двох людей. Докладніше.

27 вересня 2001 року уряд Норвегії заснував Абелівську премію – міжнародну премію для математиків, яка за розміром близька до Нобелівської. Докладніше.

27 вересня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило звільнення Куп’янська-Вузлового в Харківській області. Відомство опублікувало відео, як один із командирів “Kraken” Сергій Величко (Чилі) підіймає Державний Прапор України в населеному пункті.

Церковне свято 27 вересня

27 вересня вшановують пам’ять мученика Калістрата та воїнів його: Гімнасія й інших. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде м’якою та безсніжною.

Якщо листя з дерев уже опало, то осінь буде теплою, а зима – сніжною.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна виходити з дому після заходу сонця.

Не можна давати та брати гроші в борг.