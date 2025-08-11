Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії

11 серпня 1804 року Австрія стала імперією. У 1906-му запатентували звукове кіно. У 1937-му розпочалася Польська операція НКВС, під час якої в СРСР стратили понад 100 тисяч етнічних поляків. У 1979-му в небі над Україною сталася авіакатастрофа – зіткнення двох літаків Ту-134, загинуло 173 особи, у тому числі футбольна команда “Пахтакор”. У 1989-му реабілітували українців, яких засудили у сфабрикованій справі “Спілки визволення України”.

Свята та пам’ятні 11 серпня

11 серпня у світі – День хіп-хопу.

Також сьогодні: Всесвітній день сталевого барабана, Всесвітній день кінетичного піску.

11 серпня в історії

11 серпня 1804 року Австрія стала імперією. Цього дня останній імператор Священної Римської імперії Франц II заснував для себе та своїх нащадків титул імператора Австрії.

“Члени Австрійського дому династії Габсбургів були обраними імператорами Священної Римської імперії з 1438 року (за винятком п’ятирічної перерви з 1740 по 1745 рік) і здебільшого проживали у Відні. Таким чином, термін “австрійський імператор” може зустрічатися в текстах, що стосуються часу до 1804 року, коли Австрійської імперії не існувало. У цих випадках слово “Австрія” означає складну монархію, якою керувала династія, а не країна”, – пояснює англомовна Вікіпедія.

Окрему австрійську корону Франц II побажав мати на тлі воєн із Наполеоном Бонапартом. Вони стали останнім цвяхом у труну Священної Римської імперії та призвели до її остаточної ліквідації. Але це сталося згодом. А в 1804-му Франц, розуміючи, куди розвивається ситуація, перестрахувався. Він хотів залишитися імператором і бути рівним “вискочці” Наполеону за будь-яких обставин. Тому наступні два роки Франц був двічі імператором, поєднуючи дві корони (причому в Римській імперії він був Францем II, а в Австрійській – Францем I). Збережений таким чином титул Габсбурги носили ще століття. Австрійськими імператорами (а з часом правителями Австро-Угорщини) були Фердинанд I, Франц Йосиф I та Карл I.

Карла скинули з престолу 5 листопада 1918 року – після капітуляції Австро-Угорщини у Першій світовій війні та під час розпаду цієї імперії.

11 серпня 1906 року винахідник Юджин Ласт запатентував звукове кіно. Докладніше.

11 серпня 1937 року вийшов таємний наказ №00485 НКВС СРСР. Він дав старт так званій Польській операції НКВС. Вона стала частиною політики Великого терору. Докладніше.

11 серпня 1979 року в небі над Україною (в районі Кам’янського – на той час Дніпродзержинська) сталося зіткнення двох пасажирських літаків Ту-134. В авіакатастрофі загинули 173 особи, в тому числі – футбольна команда “Пахтакор” (Ташкент). Докладніше.

11 серпня 1989 року пленум Верховного Суду УРСР своєю ухвалою реабілітував учасників так званої “Спілки визволення України”. Показовий суд над ними проводили в Харкові – в залі оперного театру навесні 1930 року.

Церковне свято 11 серпня

11 серпня вшановують пам’ять священномученика Євпла, архідиякона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день спекотний, то перша половина вересня буде теплою.

Якщо вродило багато горіхів, то зима буде холодною.

Якщо в лісі мало грибів, то зима буде суворою.

Що не можна робити 11 серпня

Категорично забороняється вживати алкоголь.

Не можна багато їсти.