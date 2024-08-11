Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії
11 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини. У цей день 1906 року запатентовано звукове кіно. 1937-го розпочалася Польська операція НКВС, під час якої в СРСР стратили понад 100 тисяч етнічних поляків. 1979-го в небі над Україною сталася авіакатастрофа – зіткнення двох літаків Ту-134, загинуло 173 особи, у тому числі футбольна команда “Пахтакор”. 1989-го реабілітовано українців, яких засудили у сфабрикованій справі “Спілки визволення України”.
Свята та пам’ятні 11 серпня
11 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини (обидва відзначають у другу неділю серпня).
Також відзначають День пісочниці, Міжнародний день кінетичного піску, День хіп-хопу.
11 серпня в історії
11 серпня 1906 року винахідник Юджин Ласт запатентував звукове кіно. Докладніше.
11 серпня 1937 року вийшов таємний наказ №00485 НКВС СРСР. Він дав старт так званій Польській операції НКВС. Вона стала частиною політики Великого терору. Докладніше.
11 серпня 1979 року в небі над Україною (в районі Кам’янського – на той час Дніпродзержинська) сталося зіткнення двох пасажирських літаків Ту-134. В авіакатастрофі загинули 173 особи. Широкий резонанс у медіа, що контролювалися радянською владою, трагедія змогла отримати через те, що на борту одного з літаків знаходилася футбольна команда “Пахтакор” (Ташкент), яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська. Докладніше.
11 серпня 1989 року пленум Верховного Суду УРСР своєю ухвалою реабілітував учасників так званої “Спілки визволення України”, визнавши “відсутність у діях засуджених складу злочину”. Справу “Спілки визволення України” сфабрикували наприкінці 1920-х років з метою позбутися української інтелектуальної та культурної еліти. Показовий суд проводили в Харкові – у залі оперного театру навесні 1930 року.
Церковне свято 11 серпня
11 серпня вшановують пам’ять Мученика архідиякона Євпла. Він постраждав у 304 році при імператорах Діоклетіані та Максиміані. Євпл служив у сицилійському місті Катані. Він завжди носив із собою Євангеліє та проповідував язичникам про Христа. Одного разу, коли він читав і пояснював Євангеліє народу, його схопили та представили правителю міста Калвісіану. Святий Євпл заявив, що є християнином, а язичники – безбожники. За це його піддали мукам. А після цього кинули до в’язниці. Повторно поставши перед судом, Євпл не зрікся, тож суддя наказав відірвати святому вуха, а потім відрубати голову.
Народні прикмети
Якщо день спекотний, то перша половина вересня буде теплою.
Якщо вродило багато горіхів, то зима буде холодною.
Якщо в лісі мало грибів, то зима буде суворою.
Що не можна робити 11 серпня
Категорично забороняється вживати алкоголь.
Не можна багато їсти.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини. У цей день 1906 року запатентовано звукове кіно".