Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії

11 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини. У цей день 1906 року запатентовано звукове кіно. 1937-го розпочалася Польська операція НКВС, під час якої в СРСР стратили понад 100 тисяч етнічних поляків. 1979-го в небі над Україною сталася авіакатастрофа – зіткнення двох літаків Ту-134, загинуло 173 особи, у тому числі футбольна команда “Пахтакор”. 1989-го реабілітовано українців, яких засудили у сфабрикованій справі “Спілки визволення України”.

Свята та пам’ятні 11 серпня

11 серпня в Україні – День будівельника та День працівників ветеринарної медицини (обидва відзначають у другу неділю серпня).

Також відзначають День пісочниці, Міжнародний день кінетичного піску, День хіп-хопу.

11 серпня в історії

11 серпня 1906 року винахідник Юджин Ласт запатентував звукове кіно. Докладніше.

11 серпня 1937 року вийшов таємний наказ №00485 НКВС СРСР. Він дав старт так званій Польській операції НКВС. Вона стала частиною політики Великого терору. Докладніше.

11 серпня 1979 року в небі над Україною (в районі Кам’янського – на той час Дніпродзержинська) сталося зіткнення двох пасажирських літаків Ту-134. В авіакатастрофі загинули 173 особи. Широкий резонанс у медіа, що контролювалися радянською владою, трагедія змогла отримати через те, що на борту одного з літаків знаходилася футбольна команда “Пахтакор” (Ташкент), яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська. Докладніше.

11 серпня 1989 року пленум Верховного Суду УРСР своєю ухвалою реабілітував учасників так званої “Спілки визволення України”, визнавши “відсутність у діях засуджених складу злочину”. Справу “Спілки визволення України” сфабрикували наприкінці 1920-х років з метою позбутися української інтелектуальної та культурної еліти. Показовий суд проводили в Харкові – у залі оперного театру навесні 1930 року.

Церковне свято 11 серпня

11 серпня вшановують пам’ять Мученика архідиякона Євпла. Він постраждав у 304 році при імператорах Діоклетіані та Максиміані. Євпл служив у сицилійському місті Катані. Він завжди носив із собою Євангеліє та проповідував язичникам про Христа. Одного разу, коли він читав і пояснював Євангеліє народу, його схопили та представили правителю міста Калвісіану. Святий Євпл заявив, що є християнином, а язичники – безбожники. За це його піддали мукам. А після цього кинули до в’язниці. Повторно поставши перед судом, Євпл не зрікся, тож суддя наказав відірвати святому вуха, а потім відрубати голову.

Народні прикмети

Якщо день спекотний, то перша половина вересня буде теплою.

Якщо вродило багато горіхів, то зима буде холодною.

Якщо в лісі мало грибів, то зима буде суворою.

Що не можна робити 11 серпня

Категорично забороняється вживати алкоголь.

Не можна багато їсти.