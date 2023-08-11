Сьогодні 11 серпня: яке свято та день в історії

11 серпня 1906 року запатентовано звукове кіно. 1937-го розпочалася Польська операція НКВС, під час якої в СРСР стратили понад 100 тисяч етнічних поляків. 1979-го в небі над Україною сталася авіакатастрофа – зіткнення двох літаків Ту-134, загинуло 173 особи, у тому числі футбольна команда “Пахтакор”. 1989-го реабілітовано українців, яких засудили у сфабрикованій справі “Союзу визволення України”.

Свята та пам’ятні дати 11 серпня

11 серпня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить День пісочниці.

11 серпня в історії

11 серпня 1906 року винахідник Юджин Ласт запатентував звукове кіно. До цього моменту свого життя він ішов не одне десятиліття. У США працював у компанії Томаса Едісона – “Edison Studios”, де брав участь у розробці камери для знімання. Згодом – у конкурента Едісона Вудвіла Летхема працював над рядом пристроїв: проєкторами, камерами тощо. З 1896-го працював у “American Mutoscope and Biograph Company”, де займався підготовкою фільмів та управлінням лабораторією та експериментальними дослідженнями. А 1901-го захопився питанням можливості поєднання відео- та звукозапису на целулоїдній плівці. Ласт переїхав до Великої Британії, де відкрив власну лабораторію та розпочав низку експериментів. 1904-го вони увінчалися успіхом. Винахідник створив прототип нової системи, здатної одночасно записувати та відтворювати звуки та рух об’єктів.

11 серпня 1906 року разом з австралійцем Робертом Хейнсом та британцем Джоном Плеттсом Юджин Ласт подав заявку на реєстрацію патенту на цей винахід. Її схвалили 1907 року. Офіційно винахід зареєстрували з таким формулюванням: “новий та покращений метод і засіб для одночасного запису та відтворення руху та звуків людей або предметів”. По суті, винахідники отримали патент на целулоїдну плівку розміром 35 міліметрів, яка містила одночасно кадри зображення та звукову доріжку фільму.

11 серпня 1937 року вийшов таємний наказ №00485 НКВС СРСР. Він дав старт так званій Польській операції НКВС. Вона стала частиною політики Великого терору. У рамках Польської операції заарештовано 140 тисяч етнічних поляків. З них 111 тисяч убили. Ще близько 29 тисяч людей відправили до концтаборів ГУЛАГу. Згідно з таємним наказом, переслідуванням підлягали: члени Польської військової організації; полонені польсько-радянської війни, які залишилися в СРСР; польські іммігранти та політичні біженці (у тому числі члени комуністичної та соціалістичної партій Польщі); активісти польського національного руху.

11 серпня 1979 року в небі над Україною (в районі Кам’янського – на той час Дніпродзержинська) сталося зіткнення двох пасажирських літаків Ту-134. В авіакатастрофі загинули 173 особи. Широкий резонанс у медіа, що контролювалися радянською владою, трагедія змогла отримати через те, що на борту одного з літаків знаходилася футбольна команда “Пахтакор” (Ташкент), яка летіла з Узбекистану на матч до Мінська.

Причинами трагедії вважають збіг кількох факторів: перевантаженість авіапростору, залишення “вільного коридору” для літака Костянтина Черненка, який збирався летіти до Криму на відпочинок до Брежнєва, та недосвідченість молодого диспетчера у Харківському центрі управління. Результатом цього стало те, що два літаки (Челябінськ-Вороніж-Кишинів та Ташкент-Гур’єв-Донецьк-Мінськ) мали пролітати в районі Дніпра з різницею в одну хвилину (нормою було щонайменше три хвилини). Диспетчери зрозуміли це в останній момент і намагалися “розрулити” ситуацію. Однак через непорозуміння в етері білоруський літак не отримав повідомлення про необхідність набрати висоту. У результаті на висоті 8400 метрів літаки зіткнулися. Першим про це повідомив командир Ан-2 Донецького авіапідприємства, який здійснював регулярний рейс за маршрутом “Черкаси – Донецьк”. Він сказав у етері: “У районі Курилівки спостерігаю падіння частин літака. Здається, Ту-134”.

11 серпня 1989 року пленум Верховного Суду УРСР своєю ухвалою реабілітував учасників так званої “Спілки визволення України”, визнавши “відсутність у діях засуджених складу злочину”. Справу “Спілки визволення України” сфабрикували наприкінці 1920-х років з метою позбутися української інтелектуальної та культурної еліти. Показовий суд проводили в Харкові – у залі оперного театру навесні 1930 року.

Церковне свято 11 серпня

11 серпня православні вшановують пам’ять мученика Калиника. Він походив родом із Кілікії. З дитинства був вихований у християнській вірі. Калиник ходив містами та селами, проповідуючи язичникам вчення Христа. В Анкірі святого сповідника затримали та привели на суд до місцевого правителя, який жорстоко переслідував християн. Правитель наказував Калинику принести жертву ідолам, але той відмовився. Святого жорстоко били воловими жилами та залізними гребенями рвали тіло. Тоді взули в чоботи з гострими цвяхами всередині і батогами гнали в сусіднє місто для спалення. Шлях був важким, і воїни, які супроводжували засудженого, знемогли від спраги. Вони звернулися до святого – щоб той випросив у Бога воду. І святий за божої допомоги вийняв із каменя джерело. Здивовані воїни хотіли навіть відпустити мученика, але все ж повели його далі. Прийшовши до місця своєї страти, Калиник сам зійшов на багаття. Він помер, але його тіло залишилося неушкодженим.

Народні прикмети

Теплий день 11 серпня – до теплої погоди на початку вересня.

Якщо багато ягід і горіхів, то зима буде холодною.

Що не можна робити 11 серпня

Не бажано займатися рукоділлям і працювати на городі.

Не можна користуватися гострими предметами.