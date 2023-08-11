Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории

11 августа 1906 года запатентовано звуковое кино. В 1937-м началась Польская операция НКВД, во время которой в СССР казнили более 100 тысяч этнических поляков. В 1979-м в небе над Украиной произошла авиакатастрофа – столкновение двух самолетов Ту-134, погибли 173 человека, в том числе футбольная команда «Пахтакор». В 1989-м реабилитированы украинцы, которых осудили по сфабрикованному делу «Союза освобождения Украины».

Праздники и памятные даты 11 августа

11 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День песочницы.

11 августа в истории

11 августа 1906 года изобретатель Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. К этому моменту своей жизни он шел не одно десятилетие. В США работал в компании Томаса Эдисона – «Edison Studios», где участвовал в разработке камеры для киносъемки. Впоследствии — у конкурента Эдисона Вудвила Летхема работал над рядом устройств: проекторами, камерами и т.д. С 1896-го трудился в «American Mutoscope and Biograph Company», где занимался подготовкой фильмов и управлением лабораторией и экспериментальными исследованиями. А в 1901-м увлекся вопросом возможности совмещения видео- и звукозаписи на целлулоидной пленке. Ласт переехал в Великобританию, где открыл собственную лабораторию и начал ряд экспериментов. В 1904-м они увенчались успехом. Изобретатель создал прототип новой системы, способной одновременно записывать и воспроизводить звуки и движение объектов.

11 августа 1906 года вместе с австралийцем Робертом Хейнсом и британцем Джоном Плеттсом Юджин Ласт подал заявку на регистрацию патента на это изобретение. Ее одобрили в 1907 году. Официально изобретение зарегистрировали с такой формулировкой: «новый и улучшенный метод и средство для одновременной записи и воспроизведения движения и звуков людей или предметов». В сущности, изобретатели получили патент на целлулоидную пленку размером 35 миллиметров, которая содержала одновременно кадры изображения и звуковую дорожку фильма.

11 августа 1937 года вышел тайный приказ №00485 НКВД СССР. Он дал старт так называемой Польской операции НКВД. Она стала частью политики Большого террора. В рамках Польской операции арестовали 140 тысяч этнических поляков. Из них 111 тысяч убили. Еще около 29 тысяч человек отправили в концлагеря ГУЛАГа. Согласно тайному приказу, преследованиям подлежали: члены Польской военной организации; пленные польско-советской войны, оставшиеся в СССР; польские иммигранты и политические беженцы (в том числе члены коммунистической и социалистической партий Польши); активисты польского национального движения.

11 августа 1979 года в небе над Украиной (в районе Каменского — в то время Днепродзержинска) произошло столкновение двух пассажирских самолетов Ту-134. В авиакатастрофе погибли 173 человека. Широкий резонанс в контролируемых советскими властями медиа трагедия смогла получить из-за того, что на борту одного из самолетов находилась футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент), летевшая из Узбекистана на матч в Минск.

Причинами трагедии считают совпадение нескольких факторов: перегруженность авиапространства, оставление «свободного коридора» для самолета Константина Черненко, который собирался лететь в Крым на отдых к Брежневу, и неопытность молодого диспетчера в Харьковском центре управления. Результатом этого стало то, что два самолета (Челябинск-Воронеж-Кишинев и Ташкент-Гурьев-Донецк-Минск) должны были пролетать в районе Днепра с разницей в одну минуту (нормой было по меньшей мере три минуты). Диспетчеры поняли это в последний момент, и пытались «разрулить» ситуацию. Однако по недоразумению в эфире белорусский самолет не получил сообщение о необходимости набрать высоту. В результате на высоте 8400 метров самолеты столкнулись. Первым об этом сообщил командир Ан-2 Донецкого авиапредприятия, совершавший регулярный рейс по маршруту «Черкассы – Донецк». Он сказал в эфире: «В районе Куриловки наблюдаю падение частей самолета. По-моему, Ту-134».

11 августа 1989 года пленум Верховного Суда УССР своим постановлением реабилитировал участников так называемого «Союза освобождения Украины», признав «отсутствие в действиях осужденных состава преступления». Дело «Союза освобождения Украины» сфабриковали в конце 1920-х годов с целью избавиться от украинской интеллектуальной и культурной элиты. Показательный суд проводили в Харькове – в зале оперного театра весной 1930 года.

Церковный праздник 11 августа

11 августа православные чтят память мученика Каллиника. Он происходил из Киликии. С детства был воспитан в христианской вере. Каллиник ходил по городам и селам, проповедуя язычникам учение Христа. В Анкире святого исповедника задержали и привели на суд к местному правителю, жестоко преследовавшему христиан. Правитель велел Каллинику принести жертву идолам, но тот отказался. Святого жестоко избивали воловьими жилами и железными гребнями рвали тело. Затем надели сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнали в соседний город для сожжения. Путь был тяжелым, и сопровождавшие осужденного воины изнемогли от жажды. Они обратились к святому – чтобы тот выпросил у Бога воду. И святой с божьей помощью открыл источник из камня. Удивленные воины хотели даже отпустить мученика, но все же побоялись наказания и повели его дальше. Придя к месту своей казни, Каллиник сам взошел на костер. Он скончался, но его тело не сгорело.

Народные приметы

Теплый день 11 августа – к теплой погоде в начале сентября.

Если много ягод и орехов, то зима будет холодной.

Что нельзя делать 11 августа

Не желательно заниматься рукоделием и работать на огороде.

Нельзя использовать острые предметы.