Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории
11 августа в Украине – День строителя и День работников ветеринарной медицины. В этот день 1906 года запатентовали звуковое кино. В 1937-м началась Польская операция НКВД, во время которой в СССР казнили более 100 тысяч этнических поляков. В 1979-м в небе над Украиной произошла авиакатастрофа – столкновение двух самолетов Ту-134, погибли 173 человека, в том числе футбольная команда «Пахтакор». В 1989-м реабилитированы украинцы, которых осудили по сфабрикованному делу «Союза освобождения Украины».
Праздники и памятные 11 августа
11 августа в Украине – День строителя и День работников ветеринарной медицины (оба отмечают во второе воскресенье августа).
Также отмечают: День песочницы, Международный день кинетического песка, День хип-хопа.
11 августа в истории
11 августа 1906 года изобретатель Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. Подробнее.
11 августа 1937 года вышел тайный приказ №00485 НКВД СССР. Он дал старт так называемой Польской операции НКВД. Она стала частью политики Большого террора. Подробнее.
11 августа 1979 года в небе над Украиной (в районе Каменского — в то время Днепродзержинска) произошло столкновение двух пассажирских самолетов Ту-134. В авиакатастрофе погибли 173 человека. Широкий резонанс в контролируемых советскими властями медиа трагедия смогла получить из-за того, что на борту одного из самолетов находилась футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент), летевшая из Узбекистана на матч в Минск. Подробнее.
11 августа 1989 года пленум Верховного Суда УССР своим постановлением реабилитировал участников так называемого «Союза освобождения Украины», признав «отсутствие в действиях осужденных состава преступления». Дело «Союза освобождения Украины» сфабриковали в конце 1920-х годов с целью избавиться от украинской интеллектуальной и культурной элиты. Показательный суд проводили в Харькове – в зале оперного театра весной 1930 года.
Церковный праздник 11 августа
11 августа чтят память Мученика архидьякона Евпла. Он пострадал в 304 году при императорах Диоклетиане и Максимиане. Евпл служил в сицилийском Катане. Он всегда носил с собой Евангелие и проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл заявил, что является христианином, а язычники – безбожники. За это его подвергли мучениям. А после этого бросили в тюрьму. Повторно представ перед судом, Евпл не отрекся, поэтому судья приказал оторвать святому уши, а затем отрубить голову.
Народные приметы
Если день жаркий, то первая половина сентября будет теплой.
Если уродило много орехов, то зима будет холодной.
Если в лесу мало грибов, то зима будет суровой.
Что нельзя делать 11 августа
Категорически запрещается употреблять алкоголь.
Нельзя много есть.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 августа в Украине – День строителя и День работников ветеринарной медицины. В этот день 1906 года запатентовали звуковое кино".