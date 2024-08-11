Сегодня 11 августа: какой праздник и день в истории

11 августа в Украине – День строителя и День работников ветеринарной медицины. В этот день 1906 года запатентовали звуковое кино. В 1937-м началась Польская операция НКВД, во время которой в СССР казнили более 100 тысяч этнических поляков. В 1979-м в небе над Украиной произошла авиакатастрофа – столкновение двух самолетов Ту-134, погибли 173 человека, в том числе футбольная команда «Пахтакор». В 1989-м реабилитированы украинцы, которых осудили по сфабрикованному делу «Союза освобождения Украины».

Праздники и памятные 11 августа

11 августа в Украине – День строителя и День работников ветеринарной медицины (оба отмечают во второе воскресенье августа).

Также отмечают: День песочницы, Международный день кинетического песка, День хип-хопа.

11 августа в истории

11 августа 1906 года изобретатель Юджин Ласт запатентовал звуковое кино. Подробнее.

11 августа 1937 года вышел тайный приказ №00485 НКВД СССР. Он дал старт так называемой Польской операции НКВД. Она стала частью политики Большого террора. Подробнее.

11 августа 1979 года в небе над Украиной (в районе Каменского — в то время Днепродзержинска) произошло столкновение двух пассажирских самолетов Ту-134. В авиакатастрофе погибли 173 человека. Широкий резонанс в контролируемых советскими властями медиа трагедия смогла получить из-за того, что на борту одного из самолетов находилась футбольная команда «Пахтакор» (Ташкент), летевшая из Узбекистана на матч в Минск. Подробнее.

11 августа 1989 года пленум Верховного Суда УССР своим постановлением реабилитировал участников так называемого «Союза освобождения Украины», признав «отсутствие в действиях осужденных состава преступления». Дело «Союза освобождения Украины» сфабриковали в конце 1920-х годов с целью избавиться от украинской интеллектуальной и культурной элиты. Показательный суд проводили в Харькове – в зале оперного театра весной 1930 года.

Церковный праздник 11 августа

11 августа чтят память Мученика архидьякона Евпла. Он пострадал в 304 году при императорах Диоклетиане и Максимиане. Евпл служил в сицилийском Катане. Он всегда носил с собой Евангелие и проповедовал язычникам о Христе. Однажды, когда он читал и объяснял Евангелие народу, его схватили и представили правителю города Калвисиану. Святой Евпл заявил, что является христианином, а язычники – безбожники. За это его подвергли мучениям. А после этого бросили в тюрьму. Повторно представ перед судом, Евпл не отрекся, поэтому судья приказал оторвать святому уши, а затем отрубить голову.

Народные приметы

Если день жаркий, то первая половина сентября будет теплой.

Если уродило много орехов, то зима будет холодной.

Если в лесу мало грибов, то зима будет суровой.

Что нельзя делать 11 августа

Категорически запрещается употреблять алкоголь.

Нельзя много есть.