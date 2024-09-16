Повінь у центрі Європи: евакуація, транспортний колапс, гинуть люди і тварини

Країни Центральної Європи – Австрія, Чехія, Польща, Румунія та деякі землі Німеччини переживають масштабну повінь. Офіційно підтвердили 8 загиблих, йде масштабна евакуація із зон лиха, сотні приватних будинків у Чехії пішли під воду, річки змивають мости та проривають дамби, паралізований транспорт у Відні, а зоологи говорять про масштабну екокатастрофу – через зливи загинули тисячі ластівок і стрижів, що летіли на зимівлю на південь, пише BILD.

У Центральній Європі зливи, викликані штормом Борис, продовжують накривати Європу вже п’ятий день — з 12 вересня. Це призвело до підйому рівня річок та затоплення.

Після злив на південному заході Польщі прорвало дамбу. Після того, як спорудження в місті Строне-Сльонську Нижньоселезького воєводства обрушилося, вода ринула по річці Бяла-Ладецька. Влада Польщі попереджає, що прорив дамби створює серйозну загрозу для населених пунктів уздовж місцевих річок. Як мінімум одна людина вже загинула.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в деяких районах Польщі вже випало більше опадів, ніж під час так званої «повені тисячоліття» 1997 року. До порятунку людей залучено польську армію та авіацію.

В Австрії десятки районів оголосили зонами лиха. Влада країни говорить про «повінь, яка відбувається раз на сто років». Гелікоптери Black Hawk S-70 австрійських збройних сил допомагають в евакуації мешканців під час повені. В австрійській комуні Маркерсдорф склалася драматична ситуація — через настання води до деяких населених пунктів вже неможливо дістатися суходолом. Як мінімум двох людей довелося рятувати за допомогою гелікоптерів. Один пожежник загинув під час відкачування води із підвалу будинку.

У Чехії щонайменше чотири особи зникли безвісти. Понад 250 тисяч домогосподарств залишилися без електрики. Ситуація на греблі, розташованій на кордоні Чехії та Польщі, залишається критичною. Тисячі людей довелося евакуювати із міста Опава.

У Румунії під час повені загинули щонайменше п’ятеро людей.

У Німеччині повінь поки що не настільки сильна, але загрожує двом регіонам: сходу Саксонії, куди з Чехії притікає Ельба, а також південному сходу Баварії, де протікає Дунай та його притоки.

З сьогоднішнього ранку рівень Ельби у Дрездені підіймається зі швидкістю 3 см/годину. Зараз він досяг 5,58 м при нормальному рівні 2 м. Набережна на лівому березі в центрі міста закрита для перехожих і запечатана парканом на випадок підйому води. Пік паводку там чекають у середині тижня.

В Австрії тисячі ластівок загинули через безперервні дощі.

Птахам в Австрії довелося відчайдушно боротися з голодом і холодом — для десятків тисяч ластівок та стрижів негода в Австрії становить смертельну небезпеку. Перелітні птахи на шляху до своїх місць зимівлі були зненацька застигнуті постійними дощами в Австрії.

Через високу вологість у повітрі практично немає комах, якими перелітні птахи харчуються прямо в польоті. До цього додалися низькі температури, які ще більше посилюють виснаження птахів.

Наслідки негоди можна побачити на фотографіях з Відня, Нижньої Австрії та Штирії. Сотні ластівок тісняться на вузьких віконних карнизах, намагаючись зігрітися, трупи птахів лежать на тротуарах.

“Ми бачимо абсолютно ослаблені зграї ластівок, які не виживуть без швидкої допомоги або навіть вже мертві”, – заявили в зоозахисній організації Tierschutz Austria.

Активісти руху за права тварин закликають місцевих жителів збирати постраждалих птахів у коробки та приносити їх до рятувальних центрів. Вони також просять про пожертвування для того, щоб нагодувати птахів.

«Ми постійно на зв’язку та у роз’їздах, але кількість звернень за допомогою перевищує наші можливості. Тому ми терміново шукаємо людей з автомобілем та водійськими правами, які могли б забирати птахів з Відня та околиць та привозити їх до нас», — звернулися активісти.

Зливи привели до транспортного колапсу у Відні

Столиця Австрії стоїть на місці впадання в Дунай невеликої річки Відень. Через зливи рівень води піднявся майже до самих кордонів каналу. Бурхливий потік перехльостує назовні. На багатьох ділянках вздовж річки проходять дороги та лінії метро.



Це призвело до транспортного колапсу у мегаполісі з населенням 2 млн осіб. Багато маршрутів громадського транспорту не працюють, інші виходять на лінію лише частково. Залізничний оператор ÖBB скасував поїзди, чиї маршрути проходять півднем і заходом Відня. Шестеро людей постраждали в районі мосту Кеннеді на річці Відень через гілки, що впали. Скасовано заняття у школах.

На туристичних теплоходах на Дунаї у столиці Австрії опинилися замкнені сотні пасажирів. Вони не можуть зійти з борту, тому що причали затоплені. Одним із таких суден став швейцарський лайнер Thurgau Prestige зі 140 людьми на борту.