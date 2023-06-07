Підрив Каховської ГЕС: Інститут вивчення війни розібрався, кому це вигідно

Інститут вивчення війни (ISW) поки що не отримав чітких доказів того, що сталося вночі з 5 на 6 червня на греблі Каховської ГЕС. Однак аналітики вважають, що в повені зацікавлені окупанти. А пояснення Пєскова та Шойгу назвали неправдоподібними.

У актуальному зведенні за 6 червня Інститут вивчення війни докладно розібрав усі відомі факти про підрив Каховської ГЕС. А також – відновив хроніку подій та проаналізував реакції офіційних осіб України, РФ та країн світу.

“Українські офіційні особи заявили, що російські війська навмисно зруйнували греблю КГЕС і припустили, що російські військові не готувалися до подальшого затоплення. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка вказує на те, що російські сили вчинили навмисний вибух на греблі, але зробили це “хаотично”, що дозволило затопити російську військову техніку нижче за течією. Зеленський додав, що єдиний спосіб зруйнувати дамбу – мінування, і підкреслив, що російські війська окупували дамбу вже понад рік. Головне управління військової розвідки України (ГУР) заявило, що російські війська замінували дамбу невдовзі після її захоплення на початку повномасштабного вторгнення в Україну, а потім у квітні 2022 року встановили додаткові міни на замки та опори дамби. “Укргідроенерго” заявило, що російські сили зруйнували греблю КГЕС, підірвавши вибуховий пристрій у машинному відділенні”, — перерахували основні офіційні повідомлення керівництва України у зведенні ISW.

Експерти промоніторили й російські джерела, які (очікувано) намагаються звинуватити у підриві греблі українську сторону.

“Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські сили здійснили диверсійний акт на греблі КГЕС, бо “українські збройні сили не досягають своєї мети” у широкомасштабних наступальних операціях. Це пояснення малоймовірне, оскільки українські сили ще не проводили широкомасштабні наступальні операції, — прокоментували в ISW. — Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що українські сили мають намір направити сили з херсонського напрямку для підтримки наступальних операцій, що “провалилися”, в інших місцях і, таким чином, зруйнували дамбу, щоб перешкодити російським силам скористатися ослабленою українською обороною на західному (правому) березі. Херсонщини. Це пояснення також неправдоподібне, оскільки обмежені російські сили на східному (лівому) березі річки не становлять суттєвої загрози для західного (правого) берега, для захисту від якої були б потрібні великі українські сили. Російські офіційні особи, схоже, все частіше намагаються одразу схарактеризувати українські наступальні дії як невдалі та, ймовірно, вирішили використати свої звинувачення на адресу України щодо греблі КГЕС для підкріплення цих інформаційних зусиль”.

Офіційні особи США на цей час не зробили чітких заяв про докази того, що сталося на ГЕС. Європейські офіційні особи зробили заяви, що вказують на те, що вони вірять у причетність РФ до підриву греблі.

“Заяви офіційних осіб США та Європи загалом узгоджуються з прогнозом ISW від жовтня 2022 року про те, що росіяни більш і ясніше зацікавлені в затопленні нижнього Дніпра, попри збитки, завдані їх власним підготовленим оборонним позиціям та силам, ніж українці. ISW також оцінила, що Росія може використати повінь, щоб розширити річку Дніпро та ускладнити спроби українського контрнаступу через і без того складний водний об’єкт. Зараз ISW не може дати остаточної оцінки відповідальності за інцидент 6 червня, але вважає, що баланс доказів, міркувань та риторики передбачає, що росіяни навмисно пошкодили греблю”, – підсумували в Інституті вивчення війни.