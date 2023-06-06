Пік розливу Каховського моря – завтра вранці, затопить до 70 населених пунктів

Пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, повідомляє ПрАТ “Укргідроенерго” з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Сироту.

Після цього відбудеться стабілізація рівня води в зонах підтоплень: за 4-5 днів вона почне спадати, прогнозує Сирота. А протягом 10 днів – піде в Чорне море.

“Ми розуміємо, що протягом 2-4 діб водосховище буде повністю спрацьоване. Окрім руйнації станції ми матимемо ще й екологічні наслідки. Тому що у турбінах, трансформаторах знаходилось понад 450 т машинного масла, яке потрапило у воду. Ми сьогодні приймаємо ряд заходів на всіх рівнях, щоб зупинити екологічну катастрофу та якомога швидше евакуювати людей із зон можливого підтоплення”, – сказав Сирота.

Відео: “Радіо Свобода”

Він також зазначив, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню, але точно буде збудована наново на тому самому місці.

Станом на 16:00, за даними Кабміну, із зон підтоплень було евакуйовано 1339 осіб. Попередньо, постраждали 13 населених пунктів на правому березі річки Дніпро та понад 260 будинків.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції зазначив, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі за тиждень.

“Буде затоплено від 35 до 70 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні: в Дніпропетровському, Запорізькому і Херсонському”, – сказав глава держави.