З Каховського водосховища “пішло” 72% води – Міндовкілля (фото)

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України повідомило про катастрофічне падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російською армією греблі ГЕС.

“Станом на ранок 12 червня рівень води у водосховищі продовжує знижуватись. З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. Рівень води в Дніпрі на позначці “Херсон” знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину”, – повідомила пресслужба Міндовкілля.

Обміління настільки суттєве, що з 11 червня Укргідрометцентр вже не може заміряти рівень води на гідропості “Нікополь”, оскільки вона відійшла від пункту спостережень. Також вода поступово сходить у районі природного парку “Нижньодніпровський”, міліє акваторія у нацпарку “Каменська Січ” (на 8,5 метра). Знижується рівень води в річці Інгулець та Інгулецькій зрошувальній системі.