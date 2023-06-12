З Каховського водосховища “пішло” 72% води – Міндовкілля (фото)
Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України повідомило про катастрофічне падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російською армією греблі ГЕС.
“Станом на ранок 12 червня рівень води у водосховищі продовжує знижуватись. З водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб.км води. Станом на вечір 11 червня рівень води у водосховищі в районі Нікополя становив близько 9,04 м. Рівень води в Дніпрі на позначці “Херсон” знизився на 2 метри й становить 3,6 метра. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину”, – повідомила пресслужба Міндовкілля.
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Обміління настільки суттєве, що з 11 червня Укргідрометцентр вже не може заміряти рівень води на гідропості “Нікополь”, оскільки вона відійшла від пункту спостережень. Також вода поступово сходить у районі природного парку “Нижньодніпровський”, міліє акваторія у нацпарку “Каменська Січ” (на 8,5 метра). Знижується рівень води в річці Інгулець та Інгулецькій зрошувальній системі.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України повідомило про катастрофічне падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву російською армією греблі ГЕС".