Троє загиблих. У Херсоні під час евакуації росіяни обстріляли цивільних

Евакуація проходила під шквальним обстрілом у Херсоні, повідомили у МВС України.

Відразу після обстрілу голова ОП Андрій Єрмк повідомив, що армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

«Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Люди дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених», – написав Єрмак.

«21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі – люди похилого віку, маломобільні», – повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також Міністр наголосив, що це був великий ризик, але правоохоронці не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані.