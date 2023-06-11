Троє загиблих. У Херсоні під час евакуації росіяни обстріляли цивільних
Евакуація проходила під шквальним обстрілом у Херсоні, повідомили у МВС України.
Відразу після обстрілу голова ОП Андрій Єрмк повідомив, що армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.
«Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Люди дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених», – написав Єрмак.
«21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі – люди похилого віку, маломобільні», – повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Також Міністр наголосив, що це був великий ризик, але правоохоронці не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 20:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуація проходила під шквальним обстрілом у Херсоні, повідомили у МВС України.".