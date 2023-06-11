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Троє загиблих. У Херсоні під час евакуації росіяни обстріляли цивільних

20:50   11.06.2023
Оксана Якушко

Евакуація проходила під шквальним обстрілом у Херсоні, повідомили у МВС України.

Відразу після обстрілу голова ОП Андрій Єрмк повідомив, що армія рф атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

«Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Люди дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених», – написав Єрмак.

«21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі – люди похилого віку, маломобільні», – повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також Міністр наголосив, що це був великий ризик, але правоохоронці не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані.

Читайте також: Обстріл Херсона просто під час евакуації: постраждали щонайменше 8 людей

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 20:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуація проходила під шквальним обстрілом у Херсоні, повідомили у МВС України.".