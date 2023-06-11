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Трое погибших. В Херсоне во время эвакуации россияне обстреляли гражданских

20:50   11.06.2023
Оксана Якушко

Эвакуация проходила под шквальным обстрелом в Херсоне, сообщили в МВД Украины.

Сразу после обстрела глава ОП Андрей Ермк сообщил, что армия рф атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине.

«Они открыли огонь в спины гражданским. Люди добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых», – написал Ермак.

«21 человек едва выбрался из смертельной водяной ловушки на оккупированном левобережье. Практически все – пожилые люди, маломобильные», – сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр подчеркнул, что это был большой риск, но правоохранители не могли оставить людей на произвол судьбы. В результате – коварный обстрел в спину. Трое погибших гражданских. Десять человек ранены.

Читайте также: Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 20:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуация проходила под шквальным обстрелом в Херсоне, сообщили в МВД Украины.".