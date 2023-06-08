Live
  • Четверг 08.06.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек

Происшествия 15:54   08.06.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Бьют по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Прокудин.

В результате обстрела Корабельной площади в Херсоне пострадали 8 человек, сообщили в МВД Украины.

«Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь», – добавили в МВД.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика!

Читайте также: «Харьковские теплосети» доставили гуманитарную помощь в Херсон

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
В метро Харькова планируют переименовать станцию «Пушкинская»
08.06.2023
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек
Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек
08.06.2023
Члены НАТО могут отправить войска в Украину – The Guardian
Члены НАТО могут отправить войска в Украину – The Guardian
08.06.2023
На Харьковщине предприятие третий год разводит рыбу в незаконно занятом пруду
На Харьковщине предприятие третий год разводит рыбу в незаконно занятом пруду
08.06.2023
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: Синегубов показал последствия (фото)
08.06.2023
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
Работа на Харьковщине. ТОП-10 вакансий от Службы занятости
08.06.2023

Новости по теме:

14:20
«Харьковские теплосети» доставили гуманитарную помощь в Херсон
21:26
Аммиакопровод на Купянщине «подорвала украинская ДРГ»: МО РФ придумало версию
17:41
Коммунальщики Харькова отправили гуманитарную помощь в Херсон (видео, фото)
16:51
Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»
15:55
Россияне запустили фейк о токсичном аммиачном облаке над Харьковщиной

  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.".