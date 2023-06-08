Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек
Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Бьют по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Прокудин.
В результате обстрела Корабельной площади в Херсоне пострадали 8 человек, сообщили в МВД Украины.
«Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь», – добавили в МВД.
Внимание! На видео есть ненормативная лексика!
Читайте также: «Харьковские теплосети» доставили гуманитарную помощь в Херсон
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.".