Обстрел Херсона прямо во время эвакуации: пострадали 8 человек

Российские войска обстреляли Херсон во время эвакуации пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Бьют по прибрежным территориям и центральной части города», — написал Прокудин.

В результате обстрела Корабельной площади в Херсоне пострадали 8 человек, сообщили в МВД Украины.

«Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь», – добавили в МВД.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика!