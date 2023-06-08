«Харьковские теплосети» доставили гуманитарную помощь в Херсон
КП «Харьковские тепловые сети» доставило гуманитарный груз коллегам из Херсона, страдающим от последствий подрыва Каховской ГЭС.
В ГКП «Херсонтеплоэнерго» поблагодарили харьковчан за оказанную помощь, рассказали в Харьковском горсовете.
«Мы очень благодарны вам за помощь, которая нам очень нужна в эту трудную минуту. Спасибо предприятию «Харьковские тепловые сети»! Спасибо мэру города Харькова, который поручил вам выполнить эту миссию!» – отметили там.
Напомним, накануне по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова херсонцам отправили 15 тонн помощи с питьевой водой, консервами, одеялами, средствами гигиены, раскладными кроватями, пленкой и спальными мешками. Также в партии гуманитарного груза были электрические насосы с генераторами для откачки воды, мешки для песка и моторная лодка.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» доставило гуманитарный груз коллегам из Херсона, страдающим от последствий подрыва Каховской ГЭС.".