«Харьковские теплосети» доставили гуманитарную помощь в Херсон

КП «Харьковские тепловые сети» доставило гуманитарный груз коллегам из Херсона, страдающим от последствий подрыва Каховской ГЭС.

В ГКП «Херсонтеплоэнерго» поблагодарили харьковчан за оказанную помощь, рассказали в Харьковском горсовете.

«Мы очень благодарны вам за помощь, которая нам очень нужна в эту трудную минуту. Спасибо предприятию «Харьковские тепловые сети»! Спасибо мэру города Харькова, который поручил вам выполнить эту миссию!» – отметили там.

Напомним, накануне по поручению Харьковского городского головы Игоря Терехова херсонцам отправили 15 тонн помощи с питьевой водой, консервами, одеялами, средствами гигиены, раскладными кроватями, пленкой и спальными мешками. Также в партии гуманитарного груза были электрические насосы с генераторами для откачки воды, мешки для песка и моторная лодка.