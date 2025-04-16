Херсон бомбят: под обстрел попал начальник военной администрации (видео)
Утром 16 апреля армия РФ терроризирует Херсон, есть погибший. Свист очередного снаряда и взрыв попали в видеообращение начальника местной ГВА Романа Мрочко.
«После попадания КАБ в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля. Армия рф не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела», — прокомментировал Мрочко видео, которое все же записал до конца после падения на землю.
Видео: Роман Мрочко/Telegram
Он сообщил, что сам попал под артиллерийский обстрел. Однако утром по городу было несколько «прилетов» КАБов — по предварительным подсчетам, четыре. Есть пострадавшие в разных районах города. Позже начальник ГВА сообщил о погибшем.
«Россияне убили херсонца в Центральном районе около 6:30. Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина среднего возраста. Специалисты сейчас устанавливают его личность», — отметил Мрочко.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: артилерія, бомбардировка, кабы, мэр, обстрел, Херсон;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 апреля армия РФ терроризирует Херсон, есть погибший. Свист очередного снаряда и взрыв попали в видеообращение начальника местной ГВА Романа Мрочко".