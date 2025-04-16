Херсон бомбят: под обстрел попал начальник военной администрации (видео)

Утром 16 апреля армия РФ терроризирует Херсон, есть погибший. Свист очередного снаряда и взрыв попали в видеообращение начальника местной ГВА Романа Мрочко.

«После попадания КАБ в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля. Армия рф не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела», — прокомментировал Мрочко видео, которое все же записал до конца после падения на землю.

Видео: Роман Мрочко/Telegram

Он сообщил, что сам попал под артиллерийский обстрел. Однако утром по городу было несколько «прилетов» КАБов — по предварительным подсчетам, четыре. Есть пострадавшие в разных районах города. Позже начальник ГВА сообщил о погибшем.

«Россияне убили херсонца в Центральном районе около 6:30. Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина среднего возраста. Специалисты сейчас устанавливают его личность», — отметил Мрочко.