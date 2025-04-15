Главу Сумской ОВА Артюха уволили: кого назначили, подробности

Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что после удара РФ в Вербное воскресенье по городу Сумы, городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре города в день «прилета».

«Он (Артюх – ред.) организовал сегодня здесь вручение грамот и медалей нашим ребятам-героям из 117 бригады, уже все об этом говорят. И это неправда, что здесь ничего не было. Было. Слава Богу, никто из военных не пострадал, они были все в укрытии», – сказал Семенихин в видео.

Владимир Артюх в комментарии «Суспільному» отметил, что он не был инициатором мероприятия.

«Моей инициативы там не было. Я был приглашен. — А кто вас приглашал? (корреспондент – ред.) – Это уже другая тема. Я вам ответил», – сказал Артюх.

На должность главы Сумской ОВА назначили Григорова Олега Алексеевича, уточнил нардеп Гончаренко.

Напомним, утром 13 апреля россияне нанесли два удара, предварительно ракетами «Искандер», по центру города Сумы. Вечером 14 апреля в Сумской областной прокуратуре сообщили, что 35 человек погибло и еще 117 пострадали, из них 15 — дети.